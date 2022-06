Neue Westfälische (Bielefeld)

NRW-Landtagspräsident will neue Angebote außerhalb des Parlaments schaffen

Bielefeld (ots)

Der wiedergewählte NRW-Landtagspräsident André Kuper aus Rietberg will die Landespolitik transparenter machen und weitere politische Angebote außerhalb des Parlaments schaffen. Ein neues Programm "Landtag lokal" sehe vor, dass das Präsidium neben Schulbesuchen mit weiteren Programmen und Veranstaltungen in vielen Städten und Gemeinden den Landtag vertrete und ins Gespräch über Landespolitik komme, sagt Kuper der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische" (Freitag). Er wolle die Idee im Präsidium einbringen, erklärt der CDU-Politiker. Kuper ist der Meinung, dass die Landespolitik und das Parlament "wahrnehmbarer und transparenter" werden müssen. Es sei wichtig, dass die Landespolitiker stärker versuchten, vor Ort bei den Menschen zu sein, ihnen zuzuhören und ihre Anliegen mit ins Parlament zu nehmen, sagt Kuper, der offiziell das protokollarisch höchste Amt im Land bekleidet .

