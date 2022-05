INX InvestingExperts GmbH

INX InvestingExperts GmbH Erfahrungen - Lohnt sich die Investmentausbildung bei Otis Klöber?

Der Managingpartner Otis Klöber von der INX InvestingExperts GmbH ist ein professioneller Berater, wenn es um eine effiziente Kapitalanlage geht. Sowohl Sparer als auch Investoren - ob Einsteiger oder Fortgeschrittene - erlernen in Coachings und Workshops sämtliche Tipps und Tricks für ein erfolgreiches Anlage-Portfolio. Die Produktpalette erstreckt sich über Themen wie Investing, Trading, Kryptos sowie Immobilien bis hin zu Steuern und Mindset. Damit erhält die deutschsprachige Community den erforderlichen Input zum Gelingen des privaten Vermögensaufbaus. Die INX InvestingExperts GmbH bietet Sparern und Investoren ein Portal für eine erfolgreiche Kapitalanlage. Die Workshops und Coachings vermitteln Einsteigern und Fortgeschrittenen das Grundwissen sowie die erforderlichen Bausteine für ein gewinnbringendes Anlage-Portfolio.

INX InvestingExperts - Erfahrung in Buchform

Einen ersten Einblick in die Denk- und Arbeitsweise von Otis Klöber und seinem Team können sich Interessenten mit dem kostenlosen Buch "Der Vermögensbaum" verschaffen. Hier erklärt Klöber, welche fünf Einkommensarten für welche Investment-Ziele infrage kommen. "Der Vermögensbaum" ist einfach und verständlich geschrieben und bietet gerade Einsteigern ein wertvolles Grundgerüst für die ersten Schritte an der Börse.

Es vermittelt die über zehnjährige Erfahrung und Expertise rund um die wichtigsten Aspekte des privaten Vermögensaufbaus, welche auch dem Anfänger einen problemlosen Einstieg in die Themen gewährleistet. Im kostenlosen Einsteiger-Seminar kann der potentielle Interessent seine Kenntnisse weiter ausbauen. Beim anschließenden Trading- und Investment-Workshop werden die erlernten Kenntnisse konkretisiert und vertieft. Dies ist die Basis für erfolgreiches, privates Investment, um langfristig finanzielle Freiheit zu schaffen. Das kostenlose eBook "Der Vermögensbaum" vermittelt die langjährige Erfahrungen von Otis Klöber und stellt die Bewusstseins-Weichen für eine finanzielle Freiheit.

Trading & Investing lernen bei INX Investing Experts GmbH

Das professionelle Team von INX Investing vermittelt in einem umfangreichen Onlineangebot auch Neueinsteigern sämtliche Kenntnisse, die für den Handel mit Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen und weiteren Finanzprodukten erforderlich sind. Ein Demokonto gibt den Teilnehmern mithilfe eines virtuellen Kapitals - unter Anleitung von Experten - die Möglichkeit, schon vorab die verschiedenen Trading- und Investitionsstrategien zu erlernen.

Darüber hinaus stehen den Interessenten kostenlose Onlineschulungen zur Verfügung, damit sie bestmöglich informiert sind und demnach die richtige Entscheidung über die anschließende Ausbildung treffen können. Grundlage der erfolgreichen Zusammenarbeit ist die geschickte Kombination aus theoretischer Wissensvermittlung und praktischer Erfahrung, welche Otis Klöber und sein professionelles Team bis ins kleinste Detail vermitteln.

Speziell Einsteiger erhalten das nötige Know-how zum Aufbau und der Funktionsweise von Aktien-Handel und langfristigem Portfolioaufbau. Die Online-Plattform der INX InvestingExperts von Otis Klöber und seinem Team bietet ein Ausbildungsformat an, auf der sowohl auf reellen Szenarien als auch live im Depot, das erforderliche Fachwissen vermittelt wird.

Finanziell frei werden mit dem Vermögensbaum von Otis Klöber - Funktionert das?

Otis Klöber, der Gründer, Managingpartner und Cheftrader der INX InvestingExperts GmbH gewann 2016 beim DAC Trading Award eine stolze Summe von 50.000 Euro. Diese erfolgversprechenden Investment-Strategien teilt er seit jeher in seinen Coachings und Webinaren. In seinem kostenlosen Buch "Der Vermögensbaum" erläutert er, wie fünf grundlegende Einkommensarten bestmöglich und ganz individuell miteinander kombiniert werden können.

Das private Vermögensaufbau-Institut hat stets das Ziel vor Augen, seinen Kunden das notwendige Wissen zu vermitteln, um ihre Finanzen mit Erfolg selbst zu managen. Dieser Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit erfordert dabei lediglich etwa 15 bis 30 Minuten Zeit am Tag.

Das Coaching legt professionell sämtliche Grundlagen, den praktischen Teil sowie die Vermittlung kurz- und langfristiger Strategien nahe. So kann unter anderem innerhalb von zwei bis acht Wochen eine Rendite auf Einzel-Positionen von 10 bis 25 Prozent erzielt werden. Darüber hinaus kann ein ausgewogenes Depot aus Rohstoffen, Aktien, Kryptos und Edelmetallen erstellt werden.

Das Motto der INX InvestingExperts GmbH lautet "Learning by Doing". Daher haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ein Demo-Konto unter realen Bedingungen zu testen. Somit kann man aus Fehlern lernen und die positiven Erfahrungen anschließend im eigenen Depot umsetzen. Wer schon über ausreichende Kenntnisse verfügt, kann natürlich auch gleich ein Live-Depot eröffnen, sodass unmittelbar mit echten Werten investiert werden kann. Das klare Ziel der INX InvestingExperts GmbH ist das Vermitteln von Konzepten und Strategien, um das eingesetzte Vermögen der Teilnehmer sowohl kurz- als auch langfristig aufbauen und entwickeln zu können. Zum Einsatz kommen dabei Sachwerte wie Aktien, ETFs, Immobilien, Edelmetalle, Rohstoffe sowie strukturierte Anlagen wie Kryptowährungen und Zertifikate.

Selbst Verantwortung für den Vermögensaufbau übernehmen, angstfrei und mit viel Erfahrung

Aktuell mangelt es in Deutschland massiv an Entscheidungsfähigkeit. Die Corona Pandemie ist nur einer der Gründe dafür. Daher ist es höchste Zeit, sich selbst um lohnenswerte Anlagestrategien zu kümmern. Den Beratern der üblichen Finanzinstitute geht es nämlich um die eigenen Interessen in Form von Provisionen oder den Verkauf der hauseigenen Finanzprodukte.

Die ausschließliche und konsequente Fokussierung auf das Kundeninteresse bleibt dabei meist auf der Strecke. Es ist kein Geheimnis, dass Festgeldkonten und Sparbücher nicht einmal die Inflation auffangen können. Das private Investment war schon immer eine gute Möglichkeit, für das Alter vorzusorgen. Um den eigenen Lebensstandard auch langfristig erhalten zu können, sollte etwas Eigeninitiative in Betracht gezogen werden. Der Handel mit Wertpapieren und Aktien verspricht privaten Anlegern vor allem langfristig eine ordentliche Rendite. Das benötigte Know-how wird dem User vom professionellen Team der INX InvestingExperts GmbH zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise hat der User zahlreiche Möglichkeiten, ganz individuell mit Investments zu starten und gleichzeitig das eigene Risiko zu minimieren.

INX Erfahrungsberichte von Klienten auf Portalen wie Trustpilot und Co.

Erfahrungsberichte sind hervorragend geeignet, um sich ein Bild der INX InvestingExperts GmbH zu machen. Deren Ziel ist es, mit etwa 15 bis 30 Minuten Zeitaufwand pro Tag, eine Grundlage zur Steigerung des eigenen Einkommens zu schaffen. Erfolgreiche User teilen ihre INX Investing Erfahrungen in den Plattformen Provenexpert und Trustpilot

Das Portal Provenexpert verdeutlicht mit 4,91 von 5 Sternen die hohe Kundenbeliebtheit von Otis Klöber und seinem Team.

Hier einige Beispiele:

16.03.2022 von Pauline S.

"Seriöses und erfahrenes Personal. Die Weiterempfehlung lasse ich gerne da für das Unternehmen."

09.03.2022 von Gerda R.

"Der Kundenservice ist sehr gut und das Geld ist hier sicher. Fünf Sterne Unternehmen!!"

07.03.2022 von Laura A.

"Ich habe jede Sekunde mit der INX genossen und auch nach dem Ende meiner einjährigen Ausbildungsphase, befinde ich mich noch in der Betreuung bei der INX. Nirgends werden einem so klar und zielgerichtet Fragen beantwortet und der Fundus an Wissen und Erfahrung durch die Gruppe ist wirklich der Hammer! Insgesamt sehr zu empfehlen."

27.02.2022 von August E.

"Prima Unternehmen, ich bin begeistert von den Möglichkeiten, Geld zu vermehren."

23.02.2022 von E.

"Mir ist es sehr wichtig, dass ich mich gut aufgehoben fühle. Der Kurs ist so aufgebaut, dass sich ein Teamspirit und eine gegenseitige Unterstützung unter den Teilnehmern entwickelt. So bleibt auch die Motivation aufrecht und es entsteht ein Gefühl von Zugehörigkeit und Zusammenhalt - das gefällt mir am besten. Und wenn man nicht weiter weiß, gibt es immer Unterstützung von den Profis. Super finde ich auch, dass wir uns am Anfang des Kurses mit den eigenen Zielen und Wünschen auseinandergesetzt haben und Visionboards gemacht haben! Es motiviert mich jedes Mal, wenn ich es sehe. Am Anfang hatte ich noch Angst, dass ich nicht mitkomme mit den Inhalten, oder dass es zu kompliziert werden könnte, aber nachdem die Workshops und Trainings live sind, kann man direkt nachfragen. Man ist nicht auf einen Kundenservice angewiesen, wie bei so vielen anderen Online-Kursen. Und dann gibt´s ja noch die Telegram-Gruppen für Fragen zwischen den Lerneinheiten. Ich bin ein Fan von dem Konzept! Zum ersten Mal hab ich das Gefühl, etwas wirklich durchziehen zu können. Danke dafür!"

Weitere Investing Experts net Erfahrungsberichte gibt es auf Trustpilot. Die Zufriedenheit der Kunden spiegelt sich mit 4,7 von 5 Sternen wider. Nachfolgend ein kleiner Einblick in die Bewertungen eines einzelnen Tages:

22.03.2022 von Diana S.

"Bisher sehr gute Erklärungen und Betreuung. Vielen Dank INX Team!"

22.03.2022 von Gabriele Göber

"Super Service, unglaubliche Geduld, immer wieder auf alle Fragen eingegangen. Wunderbar aufgebauter Kurs und sehr professionell, auch ehrlich und persönlich auf den Punkt gebracht."

22.03.2022 von Walter Matzi

"Herausragender Lehrgang, exzellenter Support, super Vermittlung des Lehrstoffes"

22.03.2022 von Marco Burk

"Sehr gute Betreuung!"

Quelle: INX Investing Experts Proven Expert, INX Investing Experts Trustpilot

Lohnt sich INX Investing Experts als Partner für Investment & Trading?

Die Digitalisierung ermöglicht enorme Potenziale zur finanziellen Freiheit und Unabhängigkeit. Webinare und eBooks stellen profunde und qualifizierte Informationen zur Verfügung und geben jedem Anleger die Möglichkeit, selbst mit den zahlreichen Assets der weltweiten Handelsplätze traden zu können. Auf diese Weise können auch Einsteiger mühelos ihre Anlagestrategien entwickeln.

Die TV-Nachrichten berichten zwar über Aktienkurse und deren Entwicklung, der Anleger selbst ist jedoch kaum an der Börse tätig. Mit etwas Interesse, Engagement und Geduld kann auch der Laie kurz- oder langfristig erfolgreich mit Aktien, Edelmetallen oder Rohstoffen handeln. Die INX InvestingExperts GmbH vermittelt dabei das erforderliche Wissen rund um das Thema Trading und Investments.

