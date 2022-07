ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 29/22

Mainz (ots)

Woche 29/22 Do., 21.7. Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 21.45 Die Bergretter Einfach hier bleiben 23.10 heute journal (VPS 22.45) (Weiterer Ablauf ab 23.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 30/22 Sa., 23.7. 21.00 sportstudio live UEFA Frauen-EM 2022 Frankreich - Niederlande Viertelfinale . . . Bitte Korrekturen beachten: anschließend Fußball-Bundesliga, 2. Liga u.a. Hannover 96 - FC St. Pauli Zusammenfassung Leichtathletik-WM 9. Wettkampftag Zusammenfassung aus Eugene/USA Bitte streichen: 10. Wettkampftag Di., 26.7. 23.45 37° Was wird aus unseren Träumen? Bitte streichen: Audiodeskription Woche 33/22 Fr., 19.8. Bitte neuen Ausdruck beachten: 3.10 Terra Xplore (HD/UT) Müssen wir lügen? Deutschland 2022 3.25 Terra Xplore (HD/UT) Polyamorie - Die Lösung für unsere Eifersucht? Deutschland 2022 3.45 Terra Xplore (HD/UT) Ist vegane Hundeernährung Tierquälerei? Deutschland 2022 4.00 Terra X (VPS 3.55) Leonardo da Vinci - Was erfand er wirklich? 4.45 Terra Xpress (VPS 4.40) 5.15- Frag den Lesch 5.30 ("Deutschland von oben" entfällt.)

