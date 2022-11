MCI Austria

MCI RECRUITING FORUM 2022

Innsbruck (ots)

90 nationale und internationale Unternehmen bei renommierter Recruiting-Veranstaltung | Einzigartige Kombination aus Online Tool und Event im Congress Innsbruck

Auch dieses Jahr öffnete die Unternehmerische Hochschule® ihre Türen und lud ihre Studierenden und Alumni zum hochkarätigen Recruiting Forum 2022 ein. Knapp 1.000 interessierte Besucher/innen trafen im Congress Innsbruck auf 90 Top-Unternehmen aus aller Welt und nutzten die einzigartige Möglichkeit zum Vorstellen, Kennenlernen und Netzwerken.

Ein spannender Mix aus internationalen „Big Brands“ und hochspezialisierten Nischenplayern ermöglichte es den Besucher/innen, sich mit renommierten Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen auszutauschen, um bereits während des Studiums nützliche Tipps für den Berufseinstieg zu sammeln und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Für die ausstellenden Organisationen wiederum bot die Unternehmerische Hochschule® eine willkommene Plattform, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und zukünftige Talente aufzuspüren. Große Markenunternehmen wie Amazon, BMW Group, IBM und Siemens nutzten unter anderem diese Gelegenheit.

Was das diesjährige Recruiting Forum besonders einzigartig machte, war die Kombination eines virtuellen Tools mit der Messe vor Ort: „Dieses smarte Konzept bot den Studierenden und Unternehmen die exklusive Möglichkeit, bereits vor der Veranstaltung in Kontakt zu treten, Termine zu vereinbaren und sich am Tag des Events schließlich persönlich im Innsbrucker Congress näher kennenzulernen“, erklärt Brigitte Huter, Leiterin des Career Centers an der Unternehmerischen Hochschule®. Darüber hinaus können die Teilnehmenden auch bis zu einer Woche nach dem Event noch auf die Plattform zugreifen, Unternehmen kontaktieren und Bewerbungsunterlagen hochladen.

Besucher/innen des Recruiting Forums profitierten zu der großen Anzahl an Unternehmensausstellern und attraktiven Angeboten für Praktika, Abschlussarbeiten und Jobs auch von erstklassigen Bewerbungs-Services. Neben der Teilnahme an einem professionellen Fotoshooting für Bewerbungsfotos konnten Studierende Feedback zu einem Persönlichkeitstest sowie ihren Bewerbungsunterlagen von HR-Profis einholen, ihr LinkedIn Profil optimieren und sich an inszenierten Bewerbungsgesprächen versuchen.

Wir danken Hofer KG, World Direct und unseren weiteren zahlreichen Career Partnern für ihre Unterstützung, sowie unseren Medienpartnern Tiroler Tageszeitung und Die Presse.

