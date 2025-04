Wie will Jenke von Wilmsdorff "Unsterblich" werden? Kann er am Montag auf ProSieben die Zeit anhalten?

ProSieben

23. April 2025. "Ich möchte, dass meine Eltern so lange wie möglich leben - und gesund sind". Am Montag nimmt Jánik von Wilmsdorff (30) auf ProSieben zum ersten Mal an einem Experiment seines Vaters Jenke teil, in "JENKE. Experiment. Unsterblich: Wollen wir für immer leben?".

In den letzten zwanzig Jahren hat sich Jenke von Wilmsdorff mit spektakulären Experimenten am eigenen Leib zahlreichen Extremsituationen und Herausforderungen ausgesetzt. "Prädiabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall - plötzlich war ich mit Themen konfrontiert, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe", erzählt Jenke von Wilmsdorff über die ärztliche Untersuchung zu Beginn des Experiments im September 2024. "Auf einmal vermischten sich der Film und mein echtes Leben. Daraus entstanden ist das längste Experiment, das ich je gemacht habe."

Jánik, der als Regisseur für Modefilme (u.a. für VOGUE, ADIDAS, NÚMERO) arbeitet, thematisiert auch einen weiteren Risikofaktor: "Mein Vater hat über 350.000 Zigaretten geraucht. Ich weiß nicht, wie sein Körper allein das ausgehalten hat?" An der Zigarette scheitert auch der Start des Versuchs. "Es ist das erst Mal, dass es mir nicht gelingt ein Experiment anzufangen", gesteht Jenke. Sein Sohn Jánik ist schon länger auf der Suche nach einem möglichst gesunden Lifestyle und hat seinen Vater zu diesem Experiment inspiriert. Können Jánik und Jenke mit "Longevity" - so heißt der Trend rund um Biohacker und Wissenschaftler - den Alterungsprozess anhalten? Kann man mit einem strikten Ernährungs-, Trainings- und Schlafplan die biologische Uhr gar zurückdrehen, wie es in der Szene versprochen wird? Oder werden hier hauptsächlich teure Tracker, Pillen und Pulver an den Mann gebracht? Und was kann jede und jeder für sich im Alltag umsetzen?

Gleich nach dem Experiment sprechen Jenke, Jánik und Dr. Andrea Gartenbach mit Viviane Geppert live auf ProSieben darüber, was sie aus diesem Experiment in ihren Alltag mitgenommen haben, in "JENKE. LIVE. Der Talk".

"JENKE. Experiment. Unsterblich: Wollen wir für immer leben?" am Montag, 28. April, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos auf Joyn

Im Anschluss "JENKE. LIVE. Der Talk", um 22:35 Uhr, auf ProSieben und kostenlos auf Joyn

