ProSieben

Racing! #ranDTM startet am Wochenende in die Saison 2025 - live auf ProSieben. Mehr Top-Motorsport auf Joyn.

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Vollgas auf ProSieben. Der TV-Sender überträgt auch in diesem Jahr alle DTM-Rennen live. Am Wochenende startet die populäre Automobilsportserie in die Saison 2025. Andrea Kaiser und Matthias Killing moderieren die Live-Sendungen. Eddie Mielke kommentiert das Renngeschehen. Das "ran racing"-Team berichtet am Samstag, 26. April, und Sonntag, 27. April, ab 13:00 Uhr live aus der Motorsport Arena Oschersleben. Joyn und ran.de zeigen alle DTM-Sessions inklusive freien Trainings und Qualifyings live. Komplettiert wird das "ran racing"-Team von hochkarätigen DTM-Experten: Den Saisonauftakt begleitet Ex-Champion Mike Rockenfeller. David Schumacher und Ex-Champion Maximilian Götz sind ebenfalls am Mikro im Einsatz. Neu dabei: Der ehemalige DTM-Pilot Kelvin van der Linde. Mehr Top-Motorsport auf Joyn: Der ProSiebenSat.1-Superstreamer zeigt alle Rennen der DTM-Rahmenserien ADAC GT Masters und ADAC GT4 Germany live - ebenso auf ran.de. Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren und die Neuzugänge Ford und Aston Martin gehen in der neuen DTM-Saison an den Start. 16 Rennen an acht Wochenenden stehen 2025 auf dem Rennkalender. 24 Piloten aus zwölf Nationen fahren um die Meisterschaft. Das hochkarätige Fahrerfeld wird angeführt von Titelverteidiger Mirko Bortolotti, den Ex-Champions René Rast, Thomas Preining und Marco Wittmann sowie dem ehemaligen Formel-1-Fahrer und DTM-Rückkehrer Timo Glock. "ran racing: DTM 2025" am Samstag und Sonntag, 26. und 27. April, jeweils ab 13:00 Uhr live auf ProSieben, ran.de und Joyn.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell