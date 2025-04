ProSieben

"Joko & Klaas gegen ProSieben" brilliert mit starken 15,1 Prozent Marktanteil

ProSieben ändert heute seine Prime Time

"Joko & Klaas gegen ProSieben" bestätigt seine herausragende Form am Mittwoch in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und erreicht einen sehr starken Marktanteil von 15,1 Prozent. Mit einem Tages-Marktanteil von 10,5 Prozent entscheidet ProSieben in der jüngeren Zielgruppe auch den Mittwoch für sich.

ProSieben mit Programmänderung am Donnerstag

Der Sender muss sich am Mittwoch gegen seine Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf geschlagen geben und ändert deshalb sein Programm. Die Prime Time am heutigen Donnerstag gehört ab 20:15 Uhr "Joko & Klaas LIVE". In den 15 Minuten Sendezeit dürfen Joko & Klaas machen, was sie möchten. Niemand weiß vorher, was passieren wird. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" beginnt direkt im Anschluss um 20:30 Uhr.

In der nächsten Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben" lässt Herr ProSieben am Mittwoch, 23. April 2025, um 20:15 Uhr die Moderatorinnen Katrin Bauerfeind und Jeannine Michaelsen, Moderator Tobias Krell ("Checker Tobi") und Journalistin Dunja Hayali gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf antreten.

"Joko & Klaas LIVE" - heute, um 20:15 Uhr

"Joko & Klaas gegen ProSieben" - immer mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zu den Shows: #JKlive und #JKvsP7

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 17.04.2025 (vorläufig gewichtet)

