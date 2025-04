ProSieben

Wann gewinnen Joko & Klaas 15 Minuten Sendezeit auf ProSieben? "Joko & Klaas gegen ProSieben" startet am Mittwoch

Dieser Gewinn ist nach wie vor einzigartig. Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihren Arbeitgeber ProSieben besiegen, gewinnen sie 15 Minuten Live-Sendezeit, die sie voller Freiheit genießen können. Ihre erste Chance: Am Mittwoch, 9. April 2025. Insgesamt zeigt ProSieben sechs neue Folgen "Joko & Klaas gegen ProSieben" an jedem Mittwoch, um 20:15 Uhr.

ProSieben stellt sowohl die Spiele als auch die Gäste, die für die rote Sieben gegen die beiden Angestellten antreten. Mit dabei sind: Schauspielerin Cordula Stratmann, Musiker Ross Antony, Journalistin Dunja Hayali, Moderator "Checker Tobi" Tobi Krell, Schauspielerin Palina Rojinski, Kabarettist Torsten Sträter, die Moderatorinnen Katrin Bauerfeind und Jeannine Michaelsen, die Schauspieler Jannik Schümann und Kostja Ullmann, Ex-Nationaltorhüter Roman Weidenfeller, Moderator Christian Düren, Moderatorin Hadnet Tesfai, Musiker Eko Fresh, Schauspielerin Anna Maria Mühe, Schauspieler Friedrich Mücke, die Wolter-Zwillinge Dennis und Benni, die Comedians Till Reiners und Alex Stoldt, Schauspieler Bruno Alexander und Schauspielerin Marie Bloching.

Die Regeln sind simpel: Gewinnt ProSieben den Mittwochabend, müssen sich die Angestellten Winterscheidt und Heufer-Umlauf vollkommen in die Dienste ihres Senders stellen. Setzen sich Joko & Klaas im Finale erfolgreich durch, gehört ihnen am darauffolgenden Tag 15 Minuten lang die Prime Time auf ProSieben. Donnerstags um 20:15 Uhr können sie dort tun und lassen, was sie möchten und niemand weiß vorher, was passieren wird. Moderiert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben" von Zeremonienmeister Steven Gätjen.

Produziert wird "Joko & Klaas gegen ProSieben" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" - sechs neue Folgen, ab 9. April 2025, immer mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn

"Joko & Klaas LIVE" nach einem Sieg immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #JKvsP7

