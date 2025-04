UEFA Frauen-EM 2025: ARD und ZDF übertragen alle Spiele live

ZDF

Mainz (ots)

Ausblick auf das Fußball-Highlight im Sommer: Vom 2. bis zum 27. Juli 2025 steht die UEFA Frauen EURO 2025 in der Schweiz im Fokus. ARD und ZDF übertragen alle Spiele der Fußball-EM live. Deutschland, achtmal Europameister bei bislang 13 EM-Turnieren, trifft in der Gruppenphase auf Polen, Dänemark und Schweden. Welche Spiele der EM-Gruppenphase in der ARD und welche im ZDF zu sehen sind, steht bereits fest.

Das ZDF überträgt am Samstag, 12. Juli 2025, 21.00 Uhr, live aus Zürich, das abschließende dritte Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen gegen Schweden. Zuvor sind sowohl das deutsche Auftaktspiel am Freitag, 4. Juli 2025, 21.00 Uhr, gegen die erstmals für die EM-Endrunde qualifizierten Polinnen, als auch der zweite EM-Auftritt der DFB-Frauen am Dienstag, 8. Juli 2025, 18.00 Uhr, gegen Dänemark live in der ARD zu sehen. Während die ARD am Mittwoch, 2. Juli 2025, den EM-Eröffnungsspieltag überträgt, ist das EM-Finale am Sonntag, 27. Juli 2025, 18.00 Uhr, in Basel live im ZDF zu sehen.

16 Teams spielen bei der EM in vier Gruppen um den Einzug in die K.o.-Runden. Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Gruppenerster oder Gruppenzweiter das Viertelfinale erreicht, überträgt das ZDF live dieses erste K.o.-Spiel. Die ARD zeigt ein Halbfinale mit deutscher Beteiligung live. Die Verteilung der übrigen Spiele in der K.o.-Phase erfolgt erst aktuell im Anschluss an die jeweilige Runde.

Vor der EM: UEFA Nations League der Frauen im ZDF und in der ARD

Die noch vor der EM anstehenden vier UEFA-Nations-League-Spiele der DFB-Frauen sind ebenfalls live im ZDF und in der ARD zu sehen: Am Freitag, 4. April 2025, 20.15 Uhr, überträgt "sportstudio live" im ZDF die Partie Schottland – Deutschland und am Freitag, 30. Mai 2025, 20.15 Uhr, die Begegnung Deutschland – Niederlande. Die ARD überträgt live im Ersten und in der ARD Mediathek das Rückspiel Deutschland – Schottland am 8. April 2025 sowie Österreich – Deutschland am 3. Juni 2025.

Mittwoch, 2. Juli 2025 Island – Finnland (18.00 Uhr, ARD) Schweiz – Norwegen (21.00 Uhr, ARD) Donnerstag, 3. Juli 2025 Belgien – Italien (18.00 Uhr, ZDF) Spanien – Portugal (21.00 Uhr, ZDF) Freitag, 4. Juli 2025 Dänemark – Schweden (18.00 Uhr, ARD) Deutschland – Polen (21.00 Uhr, ARD) Samstag, 5. Juli 2025 Wales – Niederlande (18.00 Uhr, ZDF) Frankreich – England (21.00 Uhr, ZDF) Sonntag, 6. Juli 2025 Norwegen – Finnland (18.00 Uhr, ARD) Schweiz – Island (21.00 Uhr, ARD) Montag, 7. Juli 2025 Spanien – Belgien (18.00 Uhr, ZDF) Portugal – Italien (21.00 Uhr, ZDF) Dienstag, 8. Juli 2025 Deutschland – Dänemark (18.00 Uhr, ARD) Polen – Schweden (21.00 Uhr, ARD) Mittwoch, 9. Juli 2025 England – Niederlande (18.00 Uhr, ZDF) Frankreich – Wales (21.00 Uhr, ZDF) Donnerstag, 10. Juli 2025 Finnland – Schweiz (21.00 Uhr, ZDF oder im ZDF streamen) Norwegen – Island (21.00 Uhr, ZDF oder im ZDF streamen) Freitag, 11. Juli 2025 Italien – Spanien (21.00 Uhr, ARD) Portugal – Belgien (21.00 Uhr, ARD) Samstag, 12. Juli 2025 Schweden – Deutschland (21.00 Uhr, ZDF) Polen – Dänemark (21.00 Uhr, im ZDF streamen) Sonntag, 13. Juli 2025 Niederlande – Frankreich (21.00 Uhr, ARD) England – Wales (21.00 Uhr, ARD)

