Markus Söder und Lars Klingbeil bei "maybrit illner" im ZDF

Mainz (ots)

Deutschland braucht nicht nur dringend eine neue Regierung, sondern auch eine wachsende Wirtschaft. Findet Schwarz-Rot einen gemeinsamen Weg zu mehr Wachstum? Wer gibt dabei die Richtung vor? Wie hart werden die Einschnitte? Wird Deutschland reformiert? Oder bleiben am Ende nur leere Worte und leere Kassen? Die Spitzenverhandler und Parteichefs, Markus Söder (CSU) und Lars Klingbeil (SPD), diskutieren am Donnerstag, 3. April 2025, 22.15 Uhr, bei Maybrit Illner im ZDF – zusammen mit dem Ökonomen Jens Südekum und Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie. Thema der Sendung: "Schwarz-roter Streit ums Geld – wachsen nur die Schulden?"

Bei den großen Schuldenpaketen für Verteidigung und Infrastruktur waren sich Union und SPD schnell einig. Anders sieht es bei Steuern und Finanzen, sprich dem Sparen und Kürzen aus. Steuerentlastungen für Unternehmen und Bürger wollen beide. Nur bei der Gegenfinanzierung hört die Einigkeit auf: Die SPD will oben holen, was sie unten gibt. Die Union aber lehnt jede Steuererhöhung ab. Sie setzt darauf, dass die Wirtschaft anspringt und will bei den Sozialausgaben sparen. Wie soll das geeint werden?

Diese Sendung wird mit Untertiteln und im ZDF-Streamingportal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

