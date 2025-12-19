MagentaSport

EuroLeague und EuroCup live bei MagentaSport: Theis & Monaco fügen Bayern 8. Pleite am Stück zu - Coach Herbert nach Debakel: "Ihre Körperlichkeit und Treffsicherheit haben uns wehgetan"

Diesmal kein Last-Second-Drama, aber die nächste Niederlage für den FC Bayern München in der EuroLeague - und zwar eine fürstliche "Watschn". Der deutsche Vertreter verliert bei der AS Monaco um den deutschen Welt- und Europameister Daniel Theis klar mit 77:103 und kassiert die 8. Pleite in Folge im Wettbewerb. "Wir spielen gute erste sieben Minuten. Und dann dominieren sie uns die letzten 33 Minuten. Ihre Körperlichkeit und Treffsicherheit haben uns wehgetan", resümiert Bayern-Coach Gordon Herbert. Mit lediglich 5 Siegen aus 17 Spielen bleiben die Münchner Vorletzter und dienen als Aufbaugegner für Theis und seine Kollegen. Monaco meldet sich nach 2 Niederlagen am Stück zurück, Coach Vassilis Spanoulis lobt nach dem 10. Saisonsieg: "Wir haben guten Basketball gespielt. Wir haben zu unseren guten Performances hier zurückgefunden."

Wie Bayern bliebt auch Partizan ein EuroLeague-Sorgenkind: Im Duell der deutschen Welt- und Europameister geht Isaac Bonga mit Belgrad bei Maodo Lo und Zalgiris Kaunas deutlich mit 68:109 unter. "Wir müssen jetzt nach Hause fliegen und uns zusammensetzen - nicht nur die Spieler, sondern auch die Verantwortlichen des Vereins, um zu analysieren, wie es weitergehen soll. So ist es nicht akzeptabel. Es war schlecht", poltert Partizans Interimscoach Mirko Ocokoljic. Bei Partizan droht nach der zweiten hohen Niederlage in dieser Woche weiter Ungemach, nachdem die Fans bereits wegen des Aus von Trainerlegende Zeljko Obradovic auf die Barrikaden gingen. Trotz des Debakels bei Zalgiris kommt Bonga immerhin auf 12 Punkte, sein deutscher Kontrahent Lo sammelt für Kaunas 6 Punkte, 4 Rebounds und 6 Assists.

Der FC Bayern München spielt in der EuroLeague nach seinem Horror-Roadtrip mit sieben Niederlagen in sieben Auswärtsspielen endlich wieder im heimischen SAP Garden: Einen Tag vor Heiligabend empfangen die Münchner Tabellenführer Hapoel Tel Aviv - live ab 19.00 Uhr bei MagentaSport.

AS Monaco - FC Bayern München 103:77

Der FC Bayern verliert auch das 8. EuroLeague-Spiel in Folge. Zu Beginn des 2. Viertels ziehen die Monegassen um den deutschen Europameister Daniel Theis entscheidend davon und punkten am Ende sogar dreistellig. Bayern bleibt mit nur 5 Siegen Vorletzter. Die Monegassen rehabilitieren sich nach 2 Pleiten am Stück und stehen bei 10 Erfolgen in dieser Saison.

Daniel Theis (10 Punkte), Élie Okobo (18 Punkte), Nikola Mirotic (16 Punkte) und Mike James (14 Punkte) zerrupfen Bayern - Monacos beste Szenen im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=dFZ6dDNoT1hEd0VDb3N2eFFmZXhRSlg2S3pNWlJmb0FqWW80ZVpxamhRMD0=

Auch Europameister Daniel Theis glänzt mit zwei beeindruckenden Dunks für Monaco: www.clipro.tv/player?publishJobID=U3k2ODA0WDcrUGtoTkVoR3FDRWVIV1dyblJmbmdCalM5YXpjU1MzZ0M4cz0=

Bayerns Coach Gordon Herbert: "Wir spielen gute erste sieben Minuten. Und dann dominieren sie uns die letzten 33 Minuten. Ihre Körperlichkeit und Treffsicherheit haben uns wehgetan."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=QUtwODc0ZnVScTFLdkVtU2RnUDkya29RVFBmRUpxeGlJNEFlV1pkNHRzcz0=

Monacos Coach Vassilis Spanoulis: "Wir haben guten Basketball gespielt. Wir haben zu unseren guten Performances hier zurückgefunden. Nach 5, 6 Minuten haben wir das Spiel dominiert und waren auf beiden Seiten großartig. Genau so müssen wir weitermachen."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=Q3NIbUVUWUFwTGFUVzFTME01MklDeURvdjNkVE56ZW1DcU5FaG4xT05RQT0=

Zalgiris Kaunas - Partizan Belgrad 109:68

Einseitiges Spiel im Duell der deutschen Europameister: Zalgiris Kaunas um Maodo Lo entscheidet alle Viertel für sich und gewinnt am Ende sogar dreistellig gegen Partizan um Isaac Bonga. Lo kommt bei Kaunas auf 6 Punkte, 4 Rebounds und 6 Assists, wird dabei einmal mehr von 22-Punkte-Mann Sylvain Francisco überstrahlt. Isaac Bonga sammelt immerhin 12 Zähler.

Die besten Szenen von Maodo Lo im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=RjVQdTFJOGNudTF0citoUmhqTC94cUcxZGdGd0pTYmwrN2kzbm1MMXdMaz0=

Die besten Szenen von Isaac Bonga im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=bEtWaUhLOFBqMGZIZ3BScHhpclVsQUlVV3h2S2xibkdMNjN3VnUyRkxlbz0=

Bei Zalgiris Kaunas überragt einmal mehr Sylvain Francisco mit 22 teils herrlichen Punkten - die Show des Franzosen im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=OGZoemNrZ002ZEZFc0NONXBVc0RwVDdQUUExZ2ZvNmVsNEU5dFVxNnJqVT0=

Partizan Belgrads Interimscoach Mirko Ocokoljic wird nach dem Spiel deutlich: "Wir müssen jetzt nach Hause fliegen und uns zusammensetzen. Nicht nur die Spieler, sondern auch die Verantwortlichen des Vereins, um zu analysieren, wie es weitergehen soll. So ist es nicht akzeptabel. Es war schlecht. Es war meine Schuld. Ich dachte, die Spieler würden hier besser spielen. Aber offensichtlich waren sie nicht bereit. Ich weiß nicht, ich sage besser nichts."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=a1o2ZmhPd3JlUW1rUnhMQ3BVL1Q5NWNScHRjMEFoRzZNZzhEK2w4QkRFOD0=

Tomas Masiulis, Head Coach von Zalgiris Kaunas, über den höchsten EuroLeague-Sieg der Klubgeschichte: "Für mich bedeutet jeder Sieg in der EuroLeague etwas. Jedes Spiel ist für mich wie ein Finale. Deshalb bin ich glücklich über jeden Sieg. Aber natürlich waren wir in den letzten beiden Spielen zu Hause sehr schlecht. Deshalb wollten wir vor unseren Fans viel solider spielen."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=Nzc4VnRIcXVMbFRVOUNsS2oxeDREdS9zZEV2c2RMajA3YXRxRHAzMlQvbz0=

EuroLeague | 18. Spieltag

Dienstag, 23.12.25

ab 16.45 Uhr: Dubai Basketball - EA7 Emporio Armani Mailand

ab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - FC Barcelona

ab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Panathinaikos Athen

ab 19.00 Uhr: FC Bayern München - Hapoel Tel Aviv

ab 20.15 Uhr: Valencia Basket - Baskonia Vitoria-Gasteiz

ab 20.30 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Anadolu Efes Istanbul, Paris Basketball - Roter Stern Belgrad

EuroCup | 12. Spieltag

Dienstag, 23.12.25

ab 18.45 Uhr: NINERS Chemnitz - Besiktas Istanbul

