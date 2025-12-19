MagentaSport

3. Liga und Frauen-Bundesliga live bei MagentaSport: 2:2-"Niederlage": Cottbus verpasst Wintermeisterschaft aus eigener Kraft - Wollitz witzelt über Schiri: "Weiß nicht, wie nervös man sein kann"

Der Hinrunden-Meister steht immer noch nicht fest. Energie Cottbus hat es erneut verpasst, sich aus eigener Kraft zu krönen. Im letzten Heimspiel des Jahres gegen Jahn Regensburg verspielt das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz eine 2:0-Pausenführung - ein 2:2 mit Gewinnern und Verlierern am Ende. Denn für Cottbus' Tolcay Cigerci fühlt sich das Ergebnis "wie eine Niederlage" an, während Wollitz betont: "Es ist egal, ob wir Erster bleiben. Wir werden auf jeden Fall auf einem Aufstiegsplatz bleiben. Das ist auch kein Understatement, aber wenn wir da angreifen wollen, dann brauchen wir mehr." Die Lausitzer stehen nach der Hinrunde bei 36 Punkten, können bei einem Sieg des MSV Duisburg am Sonntag bei Viktoria Köln noch von der Spitzenposition verdrängt werden. Doch Wollitz will vielmehr über Schiedsrichter Justin Hasmann sprechen und witzelt: "Dieser Schiedsrichter hatte Probleme, dass sein Hemd und seine Hose richtig sitzt, hat sich 95 Minuten nur damit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie nervös man sein kann. Wenn er sich selber so gut gesehen hat, lassen wir das so stehen."

Regensburg fühlt sich nach dem 2:2 indes wie ein Gewinner, wie Doppeltorschütze Christian Kühlwetter und Trainer Michael Wimmer unisono bekräftigen. Aufgrund der Steigerung im Verlaufe der Hinrunde, resümiert der Coach: "Hut ab, Respekt vor meiner Mannschaft. Das fühlt sich gut an!"

In der Google Pixel Frauen-Bundesliga grüßen die Double-Gewinnerinnen vom FC Bayern München nach dem 6:0 gegen den HSV als souveräne Hinrunden-Champions. Zum Rückrunden-Auftakt steht für die Bayern-Frauen am 14. Spieltag das Topspiel beim Tabellenfünften Bayer Leverkusen auf dem Spielplan - am kommenden Montag live ab 17.45 Uhr bei MagentaSport.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Auftakt des 19. Spieltags in der 3. Liga - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Am morgigen Samstag geht's weiter mit der Konferenz (ab 13.30 Uhr) und allen Einzelspielen (ab 13.45 Uhr), unter anderem mit Hansa Rostock gegen den 1. FC Saarbrücken. In der Google Pixel Frauen-Bundesliga steht der 14. Spieltag auf dem Programm - morgen live ab 11.45 Uhr mit der Partie TSG Hoffenheim gegen Carl Zeiss Jena.

Energie Cottbus - Jahn Regensburg

Ein Doppelpack von Erik Engelhardt bringt Cottbus in der ersten Halbzeit auf Kurs (23./41.). Dann folgt der große Auftritt von Regensburgs Christian Kühlwetter: Per Distanzschlenzer bringt er den Jahn zurück ins Spiel (62.), ehe er in der 78. Minute ausgleicht. Cottbus steht nun bei 36 Punkten. Damit könnte der MSV Duisburg am Sonntag mit einem Sieg bei Viktoria Köln noch auf den 1. Platz springen - das Spiel zeigt MagentaSport ab 19.15 Uhr live.

Cottbus' Trainer Claus-Dieter Wollitz witzelt nach dem Spiel über Schiedsrichter Justin Hasmann: "Ich habe selten so etwas erlebt wie heute. Da sagt der Schiedsrichter, er hätte hier ein überragendes Spiel gepfiffen. So etwas habe ich noch nie von einem Schiedsrichter gehört. Das ist unglaublich. Jede Woche ergeben sich neue Situationen. Riesen-Kompliment, dass er seine Leistung so beurteilen kann."

Wollitz setzt noch einen drauf: "Ich habe letzte Woche die junge Frau zurecht in Schutz genommen. Dieser Schiedsrichter hatte Probleme, dass sein Hemd und seine Hose richtig sitzt, hat sich 95 Minuten nur damit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie nervös man sein kann. Wenn er sich selber so gut gesehen hat, lassen wir das so stehen."

Die aus eigener Kraft verpasste Hinrunden-Meisterschaft interessiert Wollitz erst einmal nicht: "Es ist egal, ob wir Erster bleiben. Wir werden auf jeden Fall auf einem Aufstiegsplatz bleiben. Das ist auch kein Understatement, aber wenn wir da angreifen wollen, dann brauchen wir mehr. Das geht nicht gegen die Jungs, die hauen ja alles raus. [...] Wir können mit der Ausbeute mehr als zufrieden sein."

Cottbus' Top-Torjäger Tolcay Cigerci und Erik Engelhardt sind bei MagentaSport im Doppel-Interview. Cigerci verrät, wie sich das 2:2 für ihn anfühlt: "Wie eine Niederlage, muss man ehrlich sagen. Wenn man eine so gute erste Halbzeit spielt, dann darf man in der zweiten Halbzeit nicht so spielen. Du führst 2:0 zu Hause mit den Fans, bist Erster. Das kannst du keinem erzählen. Aber der Fußball macht immer alles möglich."

Michael Wimmer, Trainer Regensburg: "Zum Schluss fühlt sich das wie ein Sieg an, wenn man hier in der Halbzeit 0:2 hinten ist und dann zurückkommt. Hut ab, Respekt vor meiner Mannschaft. Das fühlt sich gut an!"

Der Coach zieht zudem ein Hinrundenfazit: "Wir sind extrem schwer in die Liga gestartet mit einem neuen Trainer, mit einer neuen Idee vom Spiel, mit 15 neuen Spielern. Die Ergebnisse waren auch nicht prickelnd. Das sorgt dann nicht für Selbstvertrauen. Aber wir haben weitergemacht und sind ruhig geblieben. Zum Schluss haben 17 Punkte aus 10 Spielen geholt. Von daher wirkt das ganze stabiler."

Regensburger Doppelpacker Christian Kühlwetter: "Es fühlt sich an, als hätten wir gewonnen. Wir waren in der ersten Halbzeit auch richtig gut im Spiel, lassen uns dann zweimal auskontern. Die Tore waren zu einfach, aber wir hatten trotzdem unsere Möglichkeiten. Deswegen haben wir gesagt, dass wir alles in der zweiten Halbzeit reinschmeißen. Das hat super geklappt."

Fußball live bei MagentaSport

3. Liga | 19. Spieltag

Samstag, 20.12.2025

ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: Erzgebirge Aue - 1. FC Schweinfurt 05, Hansa Rostock - 1. FC Saarbrücken, Rot-Weiss Essen - SSV Ulm 1846, SV Waldhof Mannheim - 1. FC Ingolstadt, VfL Osnabrück - VfB Stuttgart II

ab 16.15 Uhr: TSV 1860 München - SC Verl

Sonntag, 21.12.2025

ab 13.15 Uhr: TSV Havelse - Alemannia Aachen

ab 16.15 Uhr: TSG Hoffenheim II - SV Wehen Wiesbaden

ab 19.15 Uhr: Viktoria Köln - MSV Duisburg

Google Pixel Frauen-Bundesliga | 14. Spieltag

Samstag, 20.12.2025

ab 11.45 Uhr: TSG Hoffenheim - Carl Zeiss Jena

ab 13.45 Uhr: 1. FC Nürnberg - 1. FC Union Berlin

Sonntag, 21.12.2025

ab 13.45 Uhr: SC Freiburg - SV Werder Bremen

ab 15.45 Uhr: RB Leipzig - 1. FC Köln

ab 18.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Hamburger SV

Montag, 22.12.2025

ab 17.45 Uhr: Bayer Leverkusen - FC Bayern München

