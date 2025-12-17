MagentaSport

Eishockey-U20-WM live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport - Deutsche Auswahl mit zwei Zielen: "Topgegner ärgern" und mindestens das WM-Viertelfinale erreichen

MagentaSport und MagentaTV bescheren den Eishockeyfans noch mehr Festtage: Die U20-Weltmeisterschaft findet vom 26. Dezember bis zum 6. Januar in den "Twin Cities" Minneapolis und St. Paul im Eishockey-verrückten US-Bundesstaat Minnesota statt. MagentaSport und MagentaTV übertragen die vier deutschen Vorrundenspiele und die gesamte k.o.-Phase live und kostenlos für alle. Christoph Fetzer und Christoph Stadtler kommentieren die Partien, Patrick Ehelechner ist als Experte dabei. Vor dem Start werden die Fans bereits mit der neuen Folge von #EishockeyDeutschland - U20 - die Top-Talente Deutschlands (ab 23. Dezember, 18.00 Uhr) auf die WM eingestimmt.

In ihrem WM-Auftaktspiel trifft die DEB-Auswahl gleich auf die US-Boys, die den Titel in den vergangenen beiden Jahren gewannen (in der Nacht vom 26. auf den 27.12., live ab 00.00 Uhr). Die weiteren Vorrundengegner sind die Slowakei, Schweden und die Schweiz. U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter betreut die Auswahl zum 7. Mal und ist diesmal zuversichtlicher, weil er auf ein eingespieltes Team zurückgreifen kann: "Wenn wir unsere Leistung abrufen können, werden wir eine Chance haben, gute Spiele zu absolvieren und den ein oder anderen Topgegner vielleicht zu ärgern." Die Sehnsucht nach dem Viertelfinal-Einzug ist groß: "Das wäre natürlich eine super Sache!" Deutschland muss dazu zumindest Gruppen-Vierter werden.

Nachfolgend ein Ausblick auf die U20 WM - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Vor dem U20-WM-Start am 26.12. steht weiter Eishockey satt bei MagentaSport auf dem Programm - die PENNY DEL morgen Abend mit dem 29. Spieltag, u.a. empfängt Tabellenführer Ingolstadt den Meister Berlin (live ab 19.00 Uhr).

"Immer etwas Besonderes": Deutsche U20 um Trainer Abstreiter will Erfahrung auf kleinem Eis nutzen - "Heimspiel": 13 Nationalspieler spielen in den USA und Kanada

Als Trainer der deutschen U20-Auswahl geht Tobias Abstreiter, dessen Vertrag beim DEB vor wenigen Tagen um ein Jahr verlängert wurde und der für Deutschland bereits als Spieler auf dem Eis und als Co-Trainer der A-Nationalmannschaft an der Bande stand, das 7. Turnier seiner Amtszeit mit viel Euphorie an: "Es ist immer etwas Besonderes zu dieser Jahreszeit, dann auch noch in Nordamerika im 'State of Hockey' Minnesota! Wir bereiten uns gerade in Duluth vor. Wir freuen uns alle sehr auf die kommende WM!"

Der 55-jährige Landshuter erläutert die frühe Anreise und schildert seine ersten Eindrücke vom Trainingscamp: "Wir wollen uns so gut es geht auf das kleine Eis einstellen. Wir haben einige Spieler aus Deutschland und 13 aus Nordamerika dabei. Ich gehe davon aus, dass uns das in Anbetracht der Eingewöhnungszeit auf dem kleinen Eis etwas bringt. Wir sehen das als Vorteil an und werden das in die WM hoffentlich auch einbauen können."

Der eingespielte Kader mit nur wenigen personellen Veränderungen seit dem letzten Turnier ist für ihn der Schlüssel für ein gutes Abschneiden: "Die Eingespieltheit und die Erfahrung auf dem Level, eine U20-WM schon absolviert zu haben, sind wichtig. Es entsteht eine ganz andere Situation. Letztes Jahr war eine gewisse Unerfahrenheit da. Diese Erfahrung wird uns jetzt ein Vorteil sein. Es sind elf Spieler aus der letztjährigen WM von Ottawa dabei. Die Jungs bringen durch die Erfahrung eine gewisse Stabilität und Sicherheit in die Mannschaft."

Für den Coach, als Spieler in der DEL für Landshut, München, Köln, Kassel und Straubing aktiv, ist die Hierarchie im Team klar - die Kapitänsfrage wird noch geklärt: "Die Jungs, die letztes Jahr dabei waren, werden die Führung übernehmen. Wir haben eine Leadership-Gruppe mit Kapitän und Assistenten, die vorneweg marschieren werden. Den Kapitän werden wir intern noch ernennen."

Bei der WM muss Abstreiter den Ausfall des 16-jährigen Max Penkin von den Adler Mannheim verkraften, der neben einer starken U18-WM auch als jüngster DEL-Torschütze der Geschichte auf sich aufmerksam gemacht hat: "Max hat einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht und durch die DEL-Einsätze wichtige Erfahrungen gesammelt. Er hat sich durch gute Leistungen bei uns in die Mannschaft gespielt. Leider hat er sich jetzt verletzt. Das ist wirklich jammerschade."

Abstreiter zu den Zielen für die WM: "Der Viertelfinaleinzug wäre natürlich eine super Sache. Wir gehen mit der Einstellung rein, dass wir alles geben, damit wir eine Mannschaft hinter uns lassen."

Wie steht es um die Zukunft des deutschen Eishockeys? #EishockeyDeutschland richtet Fokus auf Top-Talente und WM-Vorbereitung

Neue Folge: #EishockeyDeutschland - U20 - die Top-Talente Deutschlands steht ab 23. Dezember, ab 18.00 Uhr auch on-demand zur Verfügung und stimmt die Fans ein auf die WM als absolutes Highlight für junge Spieler und Meilenstein auf dem Weg zum Profi: Wie steht es um die Zukunft des deutschen Eishockeys? Basti Schwele besucht die U20 des DEB und blickt auf die nächste Reihe deutscher Nationalspieler. Die Reihe #EishockeyDeutschland ist eine langfristig angelegte Content-Serie, die aus allen Bereichen des Eishockeys Porträts, Stories oder Interviews bis zur Heim-WM 2027 vorstellt.

Eishockey live bei MagentaSport

IIHF U20 Eishockey-WM

Samstag, 27.12.25

ab 00.00 Uhr: Deutschland - USA (Nacht von 26. auf 27.12.)

ab 20.00 Uhr: Slowakei - Deutschland

Montag, 29.12.25

ab 19.00 Uhr: Deutschland - Schweden

Dienstag, 30.12.25

ab 20.00 Uhr: Schweiz - Deutschland

Freitag, 02.01.26

ab 18.15 Uhr: Abstiegs-Relegation

ab 20.00 Uhr: Viertelfinale 1

ab 22.30 Uhr: Viertelfinale 2

Samstag, 03.01.26

ab 00.00 Uhr: Viertelfinale 3 (Nacht von 02. auf 03.01.)

ab 02.30 Uhr: Viertelfinale 4

Sonntag, 04.01.26

ab 22.30 Uhr: Halbfinale 1

Montag, 05.01.26

ab 02.30 Uhr: Halbfinale 2 (Nacht von 04. auf 05.01.)

ab 22.30 Uhr: Spiel um Platz 3

Dienstag, 06.01.26

ab 02.30 Uhr: Finale (Nacht von 05. auf 06.01.)

PENNY DEL | 29. Spieltag

Donnerstag, 18.12.2025

ab 19.15 Uhr: ERC Ingolstadt - Eisbären Berlin, Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg, EHC Red Bull München - Schwenninger Wild Wings

Freitag, 19.12.2025

ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.25 Uhr im Einzelspiel: Straubing Tigers - Pinguins Bremerhaven, Nürnberg Ice Tigers- Dresdner Eislöwen, Adler Mannheim - Iserlohn Roosters, Löwen Frankfurt - Augsburger Panther

