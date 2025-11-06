Industrieverband Agrar e.V. (IVA)

Blumenzwiebeln richtig pflanzen: Jetzt die Blütenpracht von morgen vorbereiten

Frankfurt/Main (ots)

Der Herbst ist angekommen und damit auch die beste Zeit, um Blumenzwiebeln zu pflanzen. Sie sind bei bei vielen Pflanzenfreunden beliebt. Kein Wunder, denn sie sind pflegeleicht, vielseitig einsetzbar und bringen über viele Jahre hinweg Farbe und Struktur in Beete und Pflanzgefäße. Mit der passenden Auswahl, richtiger Bodenvorbereitung und etwas Pflege über den Winter lässt sich jetzt schon die Grundlage für einen farbenfrohen Frühling schaffen.

Die aktuell noch vergleichsweise warmen Temperaturen sind ideal, damit sich Blumenzwiebeln vor dem Winter gut einwurzeln. Sie nutzen die günstige Witterung, um Wurzeln zu bilden, und treiben im nächsten Jahr umso kräftiger aus. Wichtig ist, dass sie tatsächlich auch nur bei frostfreiem Wetter gepflanzt werden. Sollte sich wider Erwarten kurzzeitig starker Frost einstellen, empfiehlt der Industrieverband Agrar e. V. (IVA), empfindlichere Zwiebeln zunächst kühl sowie frostfrei zu lagern und erst bei stabiler Witterung zu setzen.

Auswahl der Blumenzwiebeln

Wer sich im kommenden Gartenjahr über Frühblüher wie Schneeglöckchen, Winterlinge oder Krokusse freuen möchte, sollte nicht mehr zu lange warten. Auch Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und Lilien gehören noch vor dem ersten Frost in die Erde. Bei der Auswahl spielt nicht nur die Farbe oder Blütezeit eine Rolle, sondern vor allem die Qualität. Blumenzwiebeln sollten trocken, druckfest, glatt und frei von Schimmel sein. Wichtig ist außerdem, dass sie noch keinen Austrieb zeigen.

Der IVA rät Gartenfreunden, beim Kauf auf lose oder in Netzen verpackte Ware zu achten, da sich die Qualität hier besser prüfen lässt. Große, feste Zwiebeln sind meist vitaler und bringen kräftigere Blüten hervor. Bereits austreibende oder weiche Exemplare sollten nicht mehr verwendet werden.

Den passenden Standort wählen

Neben der Zwiebelqualität sind die Standortbedingungen entscheidend für gesundes Wachstum und eine reiche Blüte. Die meisten Arten bevorzugen sonnige bis halbschattige Plätze. Sonnenliebende Pflanzen wie Tulpen oder Zierlauch sollten nicht in schattigen Gartenecken stehen, während Schneeglöckchen und Winterlinge auch im Halbschatten gut gedeihen.

Bodenvorbereitung als Grundlage

Damit es die Wurzeln später leichter haben, sollte die Erde im Beet etwa spatentief ausgehoben und gut aufgelockert werden. Ein durchlässiger Boden ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für gesunde Pflanzen. Der IVA weist darauf hin, dass Staunässe schnell zu Fäulnis führen kann und daher unbedingt vermieden werden sollte. In schweren Lehmböden empfiehlt sich, Sand oder Splitt einzuarbeiten, um die Durchlässigkeit und Belüftung zu verbessern.

Der Boden sollte locker, humos und unkrautfrei sein. Eine gute Struktur erleichtert das Einwurzeln und sorgt dafür, dass Wasser und Luft gleichmäßig verteilt werden. Reifer Kompost ist ein idealer Bodenverbesserer, da er Nährstoffe liefert, die Bodenaktivität fördert und langfristig zur Humusbildung beiträgt. Auf verdichteten Flächen hilft das gründliche Auflockern mit einer Grabegabel oder einem Sauzahn, um Staunässe zu vermeiden.

So gelingt das Pflanzen von Blumenzwiebeln

- Pflanztiefe beachten: Die Pflanzlöcher sollten etwa doppelt so tief sein wie die Zwiebeln hoch sind.

- Abstand halten: Zwischen den einzelnen Zwiebeln ausreichend Platz lassen, bei größeren etwa 8 Zentimeter, bei kleineren 3 bis 5 Zentimeter.

- Einsetzen und andrücken: Zwiebeln mit der Spitze nach oben in das Pflanzloch legen, Erde auffüllen und leicht andrücken. Wichtig ist, dass sie in der richtigen Richtung eingesetzt werden, denn die Spitze gehört nach oben, die flachere Seite nach unten.

- Für dichte Blütenbilder: Wer ein besonders üppiges Erscheinungsbild wünscht, kann bestimmte Arten - etwa Tulpen - bewusst enger setzen, zum Beispiel rund 40 Zwiebeln pro Quadratmeter. So entsteht eine geschlossene Blütenfläche, die besonders im Beet beeindruckt.

- Angießen: Nach dem Setzen kräftig wässern, damit sich die Erde gut um die Zwiebeln legt. Ist der Boden ausreichend feucht, genügt meist das Herbstwetter, um das Wurzelwachstum anzuregen.

- Schutz aufbringen: Eine Mulchschicht aus Laub oder Kompost schützt vor Frost und Austrocknung.

- Fäulnis vorbeugen: Die Mulchschicht locker halten, damit keine Feuchtigkeit staut.

Gestaltung und Kombination

Für eine natürliche Wirkung sollten kleine Zwiebelgewächse wie Traubenhyazinthen, Schneeglöckchen oder kleiner Zierlauch in Gruppen gepflanzt werden. So entstehen harmonische Farbtupfer, die im Beet besonders lebendig wirken.

Wer eine möglichst lange Blütezeit wünscht, kombiniert am besten früh-, mittel- und spätblühende Arten. Auf diese Weise entsteht eine abwechslungsreiche Blütenfolge vom späten Winter bis in den Frühsommer. Einige Arten, wie Wildtulpen oder Schneeglöckchen, vermehren sich zudem im Laufe der Jahre von selbst und bilden dichte, natürliche Blütenteppiche.

Auch für die Kübelbepflanzung geeignet

Blumenzwiebeln lassen sich nicht nur im Beet, sondern auch hervorragend in Kübeln, Kästen und Pflanzschalen kultivieren. Die Gefäße sollten tief genug und mit einem Abflussloch ausgestattet sein, damit überschüssiges Wasser abfließen kann. Eine Drainageschicht aus Kies sowie durchlässige Pflanzerde verhindern Staunässe.

Besonders dekorativ ist die sogenannte Etagen- oder Lasagne-Bepflanzung: Dabei werden verschiedene Arten schichtweise gesetzt, die früh blühenden nach oben, die späteren weiter unten. So lässt sich auf kleinem Raum eine abwechslungsreiche und langanhaltende Blüte erzielen. Für den Winter bieten sich ein Frostschutz aus Vlies oder Styropor oder ein geschützter Standort wie Keller, Gartenhaus oder Garage an.

Schutz vor Wühlmäusen

Im Herbst sind Wühlmäuse besonders aktiv und bedienen sich gerne an Tulpen- oder Krokuszwiebeln. Damit die Pflanzen ungestört wachsen können, sollten empfindliche Zwiebeln in Pflanzkörben aus Draht oder Kunststoff gesetzt werden. Diese verhindern Fraßschäden, ohne das Wachstum zu beeinträchtigen. In stark betroffenen Gärten kann das Pflanzloch zusätzlich mit Kaninchendraht ausgelegt werden. Wer die Nager dauerhaft fernhalten möchte, kann ergänzend auf duftbasierte Vergrämungsmittel setzen, die für Pflanzen und Bodenorganismen unbedenklich sind.

