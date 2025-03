Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Michael Holm: "Bewegung ist das A und O"

Der Schlagersänger im Interview mit dem "Senioren Ratgeber"

Mit über 80 Jahren ist alles anders als in jungen Jahren, sagt Michael Holm - aber er fühlt sich wohl. "Ich bin im Leben zum Glück von Verletzungen verschont geblieben", erklärt der erfolgreiche Sänger, Komponist und Musikproduzent. Im Gespräch mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" verrät Holm, wovon er seit vielen Jahren träumt - und was er selbst dazu beiträgt, gesund und fit zu bleiben.

Giorgio Moroder ist Freund und Vorbild

1943 in Stettin als Lothar Bernhard Walter geboren, gelang Michael Holm 1969 der Durchbruch mit dem Lied "Mendocino". Seinen größten Hit landete Holm mit "Tränen lügen nicht", dessen Melodie aus dem 15. Jahrhundert stammt. Schlager sei früher deutlich vielschichtiger gewesen, so Holm. "Was beispielsweise später Deutschpop und Deutschrock wurde, spielte sich vorher alles unter dem Dach des Schlagers ab." Teils sei Schlager heute leider ein Synonym für "Ballermann" geworden, beklagt Holm. "Aber es gibt weiterhin tolle Melodien, sehr interessante Texte und Interpreten."

Holm studierte einst Jura in Berlin, schloss das Studium aber wegen seiner Karriere nicht ab. Sein langjähriger Traum: eines Tages den Oscar für die beste Filmmusik zu gewinnen. Ob er davon immer noch träumt? "Klar, jeder darf doch alles träumen", sagt Holm. "Zwar habe ich noch keine Filmmusik geschrieben, aber das kann ja noch kommen." Das sei zwar nicht realistisch, aber er eifere seinem Freund und großen Vorbild Giorgio Moroder nach, der mit sieben Oscars ausgezeichnet wurde.

"Alkohol ist ein Killer"

Dass es ihm gesundheitlich nach wie vor so gut geht - dazu hat er selbst beigetragen, davon ist der Schlagerstar überzeugt: "Bewegung ist das A und O. Reiten war der Sport meines Lebens, jetzt sind es noch Radfahren und Laufen." Wer es mit Rauschmitteln übertreibe, werde Probleme bekommen. Das hat Holm in seiner unmittelbaren Umgebung immer wieder erlebt: "Von den lieben Freunden, die dem Alkohol zugetan waren, sind die meisten leider gestorben. Alkohol ist ein Killer." Einer seiner wichtigsten Grundsätze sei, alles in Maßen anzugehen, auch beim Essen. "Ich liebe Kräuter und Gemüse, esse aber durchaus auch Wurst, Käse und Fleisch", so Michael Holm.

