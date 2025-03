Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Gynäkologin Mandy Mangler: "Eine Geburt soll schön sein"

Chefärztin Mandy Mangler macht sich für eine bessere Unterstützung und Betreuung von schwangeren Frauen stark

Eine Geburt soll nicht nur sicher sein - sondern auch schön. So wünscht es sich Mandy Mangler, Deutschlands Gynfluencerin und Chefin zweier Frauenkliniken in Berlin. "Wenn eine Frau erlebt, dass sie unter der Geburt unterstützt wird, sie selbst sein darf, Kräfte rekrutieren kann, wird sie auch in anderen Aspekten ihres Lebens sagen: 'Ich bin eine selbstermächtigte, starke Frau.'", beschreibt sie im Magazin "Apotheken Umschau ELTERN".

Aus der Perspektive der Frauen denken

Um die Geburt künftig selbstbestimmter zu gestalten, ist es für Gynäkologin Mangler wichtig, die Geburtshilfe noch mehr aus der Perspektive der Familien und Frauen zu denken. "Entscheidungen sollten nicht nur hierarchisch-medizinisch getroffen werden, sondern von den Frauen und Familien mitbestimmt", soMangler.Dazu gehöre es auch, im Vorfeld ausführlich mit den Frauen und ihren Familien die einzelnen Situationen zu besprechen, die eintreten können: "Wenn eine Frau bei der Geburt weiß, was gerade mit ihr geschieht oder warum auf einmal alles ganz schnell gehen muss, wird sie das anders verarbeiten können."

Karriereknick und Renten-Gap als hoher Preis

Ebenso macht sich die 48-Jährige Mutter von fünf Kindern dafür stark, die Medizin mit einem weiblicheren Blick zu betrachten. Dadurch würde man dem Prozess Geburt mehr Wert beimessen. Über eine Krankschreibung oder Mutterschutz im Fall einer Fehlgeburt hätte man dann nicht jahrelang diskutiert. Natürlich bräuchten diese Frauen "eine Art von Schutz. Letztendlich entstünden Frauen ja auch sehr viele Nachteile, wenn sie Kinder bekämen", so Mangler: "Sie haben die Last der Schwangerschaft, der Geburt. Sie haben den Karriereknick, den Renten-Gap. Familienpolitisch sind die Zeiten extrem schwierig für Frauen."

