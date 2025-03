Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

"Ich sehe was, was du nicht siehst" - Die neue Folge vom medizini-Podcast "Taxi ins Mich" erklärt kindgerecht das Sehen

Baierbrunn

Ein verschwommenes Wort, ein verrutschter Buchstabe - und plötzlich wird das Lesen zur Herausforderung. Doch was steckt dahinter? Die neue Folge von Taxi ins Mich nimmt kleine Hörer:innen mit auf eine faszinierende Reise in das Innere des Auges.

Wie schaffen es unsere Augen, ein scharfes Bild zu erzeugen? Und weshalb brauchen viele Menschen im Alter plötzlich eine Brille? Die neueste Folge von "Taxi ins Mich" nimmt junge Zuhörer:innen mit auf eine spannende Reise in das Innere des Auges und erklärt, wie das Sehen funktioniert. Der beliebte Hörspiel-Podcast vom Apotheken Umschau-Audioangebot gesundheit-hören vermittelt medizinisches Wissen auf kindgerechte, einfühlsame und unterhaltsame Weise.

In der aktuellen Episode "Ich sehe was, was du nicht siehst" begleiten die Kinder Tessa, Yassin und Ella Ärztin Toni zu ihrem Onkel Gerhard, der seit Kurzem Schwierigkeiten beim Lesen hat. Um dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, schrumpfen sie in Tonis Nano-Taxi und begeben sich auf eine abenteuerliche Fahrt durch Gerhards Auge. Auf ihrer Reise begegnen sie faszinierenden Figuren wie der klugen Augenwächterin Sehlena und ihrem müden Assistenten Guckbert, die ihnen anschaulich erklären, wie Licht durch die Linse fällt, sich bündelt und schließlich auf die Netzhaut trifft. Dabei wird deutlich: Gerhards Linse ist nicht mehr so beweglich wie früher - ein ganz normales Zeichen der Altersweitsichtigkeit. Die Lösung? Eine Lesebrille!

Wissen mit Fantasie und Herz vermittelt

"Taxi ins Mich" macht Medizin erlebbar: Mit einer Mischung aus Spannung, Humor und lebendigen Hörbildern verwandelt der Podcast komplexe Themen in verständliche Geschichten. Host Shary Reeves - bekannt als Journalistin und Moderatorin - führt die Zuhörer:innen mit ihrer warmen Stimme und viel Charme durch die Episode. Sie erklärt, wie faszinierend der Prozess des Sehens ist, weshalb wir zwei Augen haben und warum die Linse im Laufe des Lebens ihre Flexibilität verliert. Unterstützt wird das Hörabenteuer von fantasievollen Figuren, lebhaften Dialogen und einem detailreichen Sounddesign, das Kinder nicht nur informiert, sondern auch zum Mitfiebern und Staunen einlädt.

Was die vier Held:innen von Taxi ins Mich bei Ihrer Reise in das Auge so alles erleben, gibt es ab sofort zu hören unter www.apotheken-umschau.de und überall, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.

Alle Folge von Taxi ins Mich

Folge 1 (01.06.24) Das Wundertaxi

Folge 2 (01.07.24) Hick, hicks, hurra

Folge 3 (01.08.24) Purzelbäume im Bauch

Folge 4 (01.09.24) Blau, grün, gelb

Folge 5 (01.10.24) Ein winzig kleiner Zeh

Folge 6 (01.11.24) Kleiner Pieks, große Wirkung

Folge 7 (01.12.24) Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen!

Folge 8 (01.01.25) Heiser bis wolkig

Folge 9 (01.02.25) Es zuckt

Folge 10 (01.03.25) Ich sehe was, das du nicht siehst

Folge 11 (01.04.25) Hatschi, der Frühling ist da

Folge 12 (01.05.25) Was uns Bauchschmerzen macht

Taxi ins Mich auf einen Blick

Der Erklär-Hörspiel-Podcast von medizini und gesundheit-hören führt junge Zuhörer:innen auf kindgerechte Weise durch den menschlichen Körper. Aufwendig von der Agentur Wake Word produziert, erscheint jeden Monat eine neue Folge, die thematisch von einem medizini-Heft begleitet wird. Mit hörspielartigen Kinder-Dialogen, der Journalistin und Moderatorin Shary Reeves als Host sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Spannung und Phantasie beim Zuhören und macht aus Gesundheitsaufklärung ein besonderes Hörerlebnis für Kinder.

