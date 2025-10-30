ARD Mediathek

"Die Unfallklinik"- neue Einblicke ins Herz einer Notaufnahme

ab sofort in der ARD Mediathek

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mainz (ots)

Zweite Staffel der ARD Doku-Soap aus der BG Klinik Ludwigshafen / ab sofort in der ARD Mediathek sowie donnerstags um 21 Uhr im SWR

Unfälle, Verletzungen, Schicksalsschläge - das Team der BG Klinik in Ludwigshafen hat es täglich mit schwer verletzten Menschen zu tun, für die jede Sekunde zählt. Die zweite Staffel der ARD Doku-Soap bietet wieder exklusive Einblicke in eines der größten Traumazentren Deutschlands - von der dramatischen Erstversorgung im ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 5 bis hin zu lebensrettenden Eingriffen in der Notaufnahme. Die Kamera ist hautnah dabei und zeigt unverfälscht und authentisch den Alltag einer großen Unfallklinik. Alle sechs Folgen der ARD Doku-Soap "Die Unfallklinik" sind ab sofort in der ARD Mediathek abrufbar und werden immer donnerstags um 21 Uhr im SWR ausgestrahlt.

"Die Unfallklinik" - unverfälschte Einblicke in die Intensivmedizin

Nach dem Erfolg der ersten Staffel kehrt die ARD Doku-Soap "Die Unfallklinik" mit authentischen Fällen aus der BG Klinik in Ludwigshafen zurück. In sechs neuen Folgen gewähren Ärzt:innen und Pflegekräfte Einblicke in ihren herausfordernden Arbeitsalltag. Unverfälscht, emotional und hochprofessionell zeigt die Serie erneut die ganze Bandbreite an dramatischen Notfällen, menschlichen Schicksalen und medizinischer Höchstleistung - mitten im Herzen eines der größten Traumazentren Deutschlands. Zu Wort kommen neben dem medizinischen Fachpersonal auch die verunfallten Patient:innen und deren Angehörige, die sie in den Ausnahmesituationen begleiten. Dank modernster Kameratechnik, medizinischem Know-how und menschlicher Nähe erleben die Zuschauer:innen, wie in der Zentralen Notaufnahme mit unterschiedlichsten Notfällen umgegangen wird - vom Alterssturz und Haushaltsverletzungen über den Arbeits- oder Sportunfall bis hin zu Schwerstverletzungen wie Schädelhirntrauma und Verbrennungen. Das Format setzt auf fest verbaute Remote-Kameras, um ohne Störung in den Schockraum, die Operationssäle und Untersuchungszimmer zu blicken - dort, wo Mediziner, Pflegekräfte und Notfallteams täglich um Leben, Beweglichkeit und Hoffnung kämpfen.

Die ARD Doku-Soap "Die Unfallklinik" ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit "SEO Entertainment".

Weitere Informationen unter http://swr.li/die-unfallklinik-staffel-2.

Trailer, Bilder zum Download und Zitate im Pressedossier unter http://swr.li/pressedossier-die-unfallklinik-2025

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell