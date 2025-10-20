ARD Mediathek

"Asbest 2" - Erster Teaser zur Fortsetzung der erfolgreichen ARD-Mediathek-Serie veröffentlicht

München (ots)

Endlich ist es so weit! Ab dem 5. Dezember kommt mit "Asbest 2" die langersehnte Fortsetzung der Erfolgsserie "Asbest" in die ARD Mediathek. Den exklusiven Teaser zur ARD-Mediathek-Serie finden Sie hier: ardmediathek.de

Neue Runde, neues Spiel: Polizei, Politik und sogar die eigene Familie möchten Momo hinter Gittern sehen, um ein fatales Geheimnis zu schützen! Der Überlebenskampf des Gangsters wider Willen - mitreißend gespielt von Xidir Koder Alian - sorgt in der zweiten Staffel für jede Menge neue Entwicklungen auf den Straßen Berlins und hinter den Knastmauern, gräbt aber vor allem tiefer, statt nur lauter und größer zu werden. Zum eingespielten "Asbest"-Cast mit u. a. Veysel Gelin, Ludwig Trepte, Jasmin Tabatabai, Jan Georg Schütte, David Kross, Detlev Buck und Kida Khodr Ramadan stoßen nun auch noch Clemens Schick als spielsüchtiger Wärter, Deleila Piasko als knallharte Ermittlerin und Fabian Hinrichs als skandalumwitterter Politiker dazu. Auch mit Leo Kunz und Kati Angerer wurde das Ensemble hochkarätig erweitert. Düstere Knastflure, tödliche Geheimnisse, Verrat und Intrigen: "Asbest 2" ist ein wilder Mix aus Straßenslang, Knastpoesie und jeder Menge Action.

Regie führen Olivia Retzer ("Testo") und Juri Sternburg ("Die Zweiflers"), der auch die Drehbücher schrieb. Die Idee zur Serie stammt von Katja Eichinger. "Asbest 2" ist eine Produktion der PANTALEON Films GmbH in Koproduktion mit der ARD Degeto Film für die ARD Mediathek.

Zum Inhalt: Momo Kaval (Xidir Koder Alian) ist auf der Flucht. Sein Angriff auf einen Wärter beim Knastausbruch macht alles noch schlimmer: Jetzt wird er als Mörder gesucht! Während ihm der Schnüffler Weiß (Jan Georg Schütte) auf den Fersen bleibt, zieht die knallharte Sonderermittlerin Melnik (Deleila Piasko) den Fall an sich. Der Auftrag kommt von dem aalglatten Innensenator Köhler (Fabian Hinrichs), der wegen JVA-Skandalen und ausufernder Kriminalität unter Druck steht. Familienoberhaupt Ámar (Stipe Erceg) und dessen Handlanger Hassan (Veysel Gelin) checken unterdessen ins Gefängnis ein, wo mit dem "Kurden" (Kida Khodr Ramadan) bereits ein mächtiger Gegenspieler wartet, der sich den korrupten Oberaufseher Besic (Clemens Schick) gefügig gemacht hat. Draußen versuchen Abdul (Maradona Akkouch) und Nabil (Mohamed Akkouch) das Geschäft der Kavals zu übernehmen. Als die Revierkämpfe eskalieren, kauft sich Ámar mit einem Verrat aus der Haft frei, um für Ordnung zu sorgen. Doch vor allem er muss Momo fürchten, der sich der Wahrheit über den zehn Jahre zurückliegenden Tod seines Vaters Schritt für Schritt nähert.

"Asbest 2" ist eine Produktion der PANTALEON Films GmbH im Auftrag der ARD Degeto Film für die ARD Mediathek, Produzenten sind Dan Maag und Marco Beckmann. Die Redaktion der Serie verantworten Carolin Haasis und Christoph Pellander (beide ARD Degeto Film). Die Serie wird gefördert vom German Motion Picture Fund, FISA+, BKM und ABA.

