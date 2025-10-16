"Wilder Westen" in Deutschland: ARD-Serie "Schwarzes Gold" mit Harriet Herbig-Matten und Soundtrack von Hans Zimmer | Einladung zur Preview und zum Interviewtag am 4. November 2025 in Hannover

ARD Mediathek

"Wilder Westen" in Deutschland: ARD-Serie "Schwarzes Gold" mit Harriet Herbig-Matten und Soundtrack von Hans Zimmer

Machtgier, Verrat und der Traum vom schnellen Reichtum: In der Lüneburger Heide bricht um 1900 ein Ölboom aus, der eine ganze Region in einen deutschen "Wilden Westen" verwandelt. Die sechsteilige, hochkarätig besetzte Serie "Schwarzes Gold" erzählt von dieser Zeit, von der zerstörerischen Kraft grenzenlosen Egoismus, aber auch vom Mut, sich gegen Ungerechtigkeit aufzulehnen.

"Meine Figur Johanna verliert alles - Familie, Zuhause, Liebe. Doch je mehr Schicksalsschläge sie erträgt, desto stärker wird sie. Sie kämpft gegen die Lügen, gegen die Ungerechtigkeit und gegen das, was das Öl mit den Menschen macht", so Harriet Herbig-Matten über ihre Rolle.

"Schwarzes Gold" ist ein packendes Drama mit dem Soundtrack von Oscar®-Gewinner Hans Zimmer und Aleksey Igudesman.

Die sechsteilige, internationale Serie startet als Highlight zum Jahresende am Montag, 22. Dezember 2025, mit allen sechs Folgen in der ARD Mediathek und am Montag, 29. Dezember ab 20:15 Uhr vier Episoden im Ersten.

An der Seite von Harriet Herbig-Matten ("Maxton Hall") und Aaron Hilmer ("Im Westen nichts Neues", "Wer ohne Schuld ist") spielen Tom Wlaschiha ("Game of Thrones"), Lena Urzendowsky ("How to Sell Drugs Online (Fast)", "In die Sonne schauen"), Jessica Schwarz ("Das Kanu des Manitu"), Henny Reents ("Nord bei Nordwest"), Slavko Popadic ("Oktoberfest 1905", "Krank Berlin"), Liliom Lewald ("Oderbruch"), Merlin Sandmeyer ("Die Discounter") sowie die internationalen Stars Marton Csokas ("Herr der Ringe") und Gwendoline Christie ("Game of Thrones"). Headautor ist Justin Koch, der gemeinsam mit Thorsten Näter, Pamela Katz und Florian Vey die Drehbücher verfasste. Regie führten Nina Wolfrum und Tim Trachte. Für die Kamera waren Jörg Widmer und Andreas Köhler verantwortlich.

Inhalt: Lüneburger Heide um 1900: Die junge Bauerntochter Johanna Lambert (Harriet Herbig-Matten) arbeitet als Magd, um ihre Familie durchzubringen. Niemand ahnt, dass unter den Feldern ihrer Familie ein Schatz schlummert - Erdöl. Nur Richard (Aaron Hilmer), der Sohn des benachbarten Großbauern Pape, weiß davon und träumt von einer gemeinsamen Zukunft mit Johanna. Ihre verbotene Liebe wird auf eine harte Probe gestellt, als der skrupellose Ölhändler Tyler Robertson (Marton Csokas) auftaucht und ein erbitterter Kampf um Macht und Reichtum beginnt. Wilhelm Pape (Tom Wlaschiha), getrieben von Gier, schreckt vor keinem Mittel zurück: Verrat, Betrug und die Enteignung der Lamberts treiben das Dorf an den Rand des Abgrunds. Nach dem mysteriösen Tod ihres Vaters muss Johanna den Familienwald verkaufen - ein folgenschwerer Schritt, denn Wilhelm beginnt dort sofort mit der Ölförderung. Doch Johanna gibt nicht auf. Mit unerschütterlichem Mut stellt sie sich Wilhelms Intrigen entgegen und vereint die Bauern des Dorfes gegen seinen Machthunger. Inmitten von Gewalt, Verrat und Hoffnungslosigkeit sucht Johanna nach Gerechtigkeit und kämpft um ihre große Liebe - und um das Überleben ihres Dorfes.

Begleitend zur Serie startet zeitgleich eine historische Dokumentation in der ARD-Mediathek. Der Film "Schwarzes Gold - die erste Erdölförderung in Deutschland" erforscht die historischen Hintergründe des Ölbooms in der Lüneburger Heide. Dafür begibt sich Schauspieler Aaron Hilmer auf Spurensuche. Zeitzeug:innen und Historiker:innen ergänzen mit ihren Erinnerungen und Expertisen die 45-minütige Dokumentation, die persönliche Geschichten mit historischen Fakten verknüpft und zeigt: Der Ölboom im Dorf Wietze war mehr als nur ein technisches Abenteuer - es war ein gesellschaftliches Ereignis von internationaler Tragweite.

"Schwarzes Gold" ist eine Produktion der Kinescope Film in Koproduktion mit FilmNation Entertainment, Hero Squared (Ungarn) und 4Film im Weltvertrieb von The Fifth Season im Auftrag des NDR für die ARD. Die Produzenten sind Matthias Greving und Kirsten Lukaczik und Executive Producer sind Dennis Becker (Kinescope Film) sowie Kirstie Macdonald und Andy Kim (FilmNation Entertainment). Die Redaktion verantworten Donald Kraemer und Diana Schulte-Kellinghaus (beide NDR). Die Produktion wurde unterstützt mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen, dem German Motion Picture Fund (GMPF), der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, des FilmFernsehFonds Bayern und des Hungarian National Film Office.

Einladung zum Interviewtag, Fotocall und zur Preview am 4. November in Hannover

Wir laden Sie herzlich zur Berichterstattung zur Preview von "Schwarzes Gold" am 4. November in Anwesenheit von Komponist Hans Zimmer in Hannover und zu Interviews mit dem Cast und den Machern tagsüber ein (persönlich und virtuell). Moderiert wird der Abend von Tessniem Kadiri.

Bitte teilen Sie uns per E-Mail an Presse-Partner, weber@pesse-partner-koeln.de mit, ob sie Interviews führen möchten mit Harriet Herbig-Matten, Aaron Hilmer, Tom Wlaschiha, Lena Urzendowsky, Jessica Schwarz, Slavko Popadic, Henny Reents, Leo KniÅ¾ka, Daniil Kremkin und Stephan Kampwirth sowie Regisseurin Nina Wolfrum, Regisseur Tim Trachte, Headautor Justin Koch sowie Jörg Widmer und Andreas Köhler (beide Kamera)

Fotograf:innen und Journalist:innen melden sich für den Roten Teppich zur Preview ebenfalls über weber@pesse-partner-koeln.de an.

