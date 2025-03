Quirin Privatbank AG

Geschäftsergebnis 2024: Quirin Privatbank erzielt mit 16,9 Millionen Euro bestes Ergebnis in der Unternehmensgeschichte

Das Vorsteuerergebnis ist um 45 % von 11,6 Mio. Euro auf 16,9 Mio. Euro gestiegen, der Jahresüberschuss von 9,5 Mio. Euro auf 13,2 Mio. Euro

2024 hat die Quirin Privatbank 70 % mehr Nettoneukunden als 2023 gewonnen, insgesamt betreut sie 6,7 Mrd. Euro von 13.500 Kunden

Die digitale Tochter quirion verwaltet 2,7 Mrd. Euro von 91.000 Kunden, beide Marken betreuen rund 9,5 Mrd. Euro von etwa 105.000 Kunden

Bank setzt auf Financial Education und KI-Einsatz in der Kundenberatung

Wachstumsprogramm der Quirin Privatbank zeigt Wirkung

2024 war für die Quirin Privatbank das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Gründung der Bank. Das auf Vermögensverwaltung spezialisierte Institut hat ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 16,9 Millionen Euro erzielt und damit das Ergebnis des Vorjahres (11,6 Mio. Euro) um 45 Prozent übertroffen. Der Jahresüberschuss, also der Gewinn nach Steuern, betrug 13,2 Millionen Euro und lag damit 39 Prozent über dem des Vorjahres (9,5 Mio. Euro).

Ganz entscheidend zu diesem Erfolg beigetragen haben die Geschäftsbereiche Privatkundengeschäft und Treasury. Im Privatkundengeschäft konnte der Provisionsüberschuss aufgrund der deutlich gestiegenen Kundengelder spürbar gesteigert werden. Im Bereich Treasury erzielte die Bank trotz der Zinssenkungen durch die EZB aufgrund der weiterhin hohen Kundeneinlagen und der daraus generierten Zinsmarge ein deutlich verbessertes Zinsergebnis.

"2024 haben wir das beste Ergebnis in unserer Unternehmensgeschichte erzielt. Wir haben sehr viel erreicht und weiterhin große Ziele. So wollen wir bis 2030 die Zahl unserer Kunden auf 25.000 steigern", erklärt Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG. "Dafür setzen wir auf individuelle Zukunftsplanung, neueste Technologie und Financial Education, damit endlich mehr Menschen in Deutschland besser anlegen", so Schmidt weiter. "2024 war auch aus Sicht unserer Kundinnen und Kunden überaus erfreulich - viele erzielten überdurchschnittliche Renditen, insbesondere dann, wenn sie sich für das wissenschaftliche Anlagekonzept der Bank und eine Aktienquote von 100 Prozent entschieden hatten."

Privatkundengeschäft wächst dynamisch

Besonders erfreulich verlief das Kundenwachstum: 70 Prozent mehr Nettoneukunden gewann das Haus im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt betreut die Quirin Privatbank nunmehr 13.500 Kundinnen und Kunden, die der Bank Vermögenswerte in Höhe von 6,7 Milliarden Euro anvertrauen. Die Zahl der Kunden wurde damit insgesamt um 8 Prozent gesteigert, die der verwalteten Assets um 16 Prozent.

"Dieses starke Wachstum ist auch das Ergebnis unseres 2024 gestarteten Wachstums- und Qualitätsprogramms Q25+. Damit richten wir uns noch stärker auf Wachstum aus, wobei wir parallel die Qualität des Kundenerlebnisses systematisch weiter steigern wollen und werden", so Schmidt weiter. "Das scheint zu verfangen - die Kundenzufriedenheit war so hoch wie noch nie, ebenso der Net Promoter Score (NPS) - mit 59 war er ebenfalls so hoch wie noch nie und liegt deutlich über dem NPS anderer Banken und Finanzinstituten."

Financial Education und KI-Einsatz in der Beratung

Mit dem Q-Navigator haben wir basierend auf der Software 3rd-eyes ein interaktives Beratungstool eingeführt, das Kundinnen und Kunden ein ganz neues Beratungserlebnis verschafft. Der Q-Navigator visualisiert, ob Kundinnen und Kunden ihre persönlichen Lebensziele erreichen und was sie finanziell dafür tun können.

Darüber hinaus hat die Bank mit quirion.ai die erste generative künstliche Intelligenz in Sachen Geldanlage, den ersten KI-Vermögensberater, an den Start gebracht. quirion.ai beantwortet Fragen zur Geldanlage und agiert wissenschaftlich fundiert und unabhängig - ein echter Meilenstein in der deutschen Finanzindustrie für ein Mehr an finanzieller Bildung.

Digitale Tochter wächst kräftig

Auch quirion, die digitale Tochter der Quirin Privatbank, ist im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter kräftig gewachsen. quirion hat die Zahl der Kundinnen und Kunden um 17 Prozent auf 91.000 gesteigert, die verwalteten Vermögen um 19 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro.

Gemeinsam stark: Quirin Privatbank und quirion

Insgesamt betreut die Quirin Privatbank damit zum Jahresende 2024 rund 105.000 Kundinnen und Kunden mit einem Vermögen von 9,5 Milliarden Euro, was im Vergleich zum Vorjahr einer Wachstumsrate von 16 Prozent bei der Kundenanzahl und 17 Prozent bei den Assets under Management entspricht.

"Für das erzielte Geschäftsergebnis und den Einsatz im Rahmen unseres Wachstumsprogrammes bedanken wir uns herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern", so Schmidt weiter.

Bereich Capital Markets weiterhin schwierig

Der Geschäftsbereich Capital Markets sah sich aufgrund der schwächeren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland auch 2024 mit einem äußerst anspruchsvollen Marktumfeld konfrontiert.

"Auch wenn wir es uns anders gewünscht hätten: Wie in den Vorjahren war das wirtschaftliche Umfeld von großen Unsicherheiten in Europa geprägt. Das hat Kapitalmarkttransaktionen insbesondere für unsere Kunden im Small- und Mid-Cap-Bereich auch 2024 deutlich erschwert und teilweise unmöglich gemacht", erklärt Johannes Eismann, CFO und Vorstand Capital Markets der Quirin Privatbank. "Ich setze nun auf erste konkrete Maßnahmen unserer neuen Bundesregierung, die zeitnah fassbare Wachstumsimpulse für die deutsche Wirtschaft und insbesondere den Mittelstand mit sich bringen."

Deutliche Erhöhung der Dividende geplant

Auch die Aktionäre sollen am unternehmerischen Wachstum beteiligt werden. Das gute Ergebnis soll einerseits der Stärkung der Gewinnrücklagen dienen. Andererseits wird der Hauptversammlung im Juni 2025 eine Dividendenerhöhung von zuletzt 11 Cent um 45 Prozent auf nunmehr 16 Cent je Aktie vorgeschlagen.

Über die Quirin Privatbank AG:

Die Quirin Privatbank AG (www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie ein Architekt, Steuerberater oder Rechtsanwalt. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch den Geschäftsbereich Capital Markets getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis.

Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut Ende 2024 rund 6,7 Milliarden Euro von 13.500 Kundinnen und Kunden an 15 Standorten bundesweit. 2013 gründete die Bank die digitale Geldanlage quirion (www.quirion.de), die als quirion AG rechtlich selbstständig ist und Ende 2024 etwa 2,7 Milliarden Euro von etwa 91.000 Kunden betreut.

