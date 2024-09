Quirin Privatbank AG

Marco Otten ist neuer CMO von Quirin Privatbank und quirion

Berlin (ots)

Der erfahrene Marketer zeichnet für das Marketing von Quirin Privatbank und quirion verantwortlich

Mit seinem 18-köpfigen Team will er den Wachstumskurs weiter beschleunigen

Marco Otten ist neuer Chief Marketing Officer von Quirin Privatbank und quirion. Otten entwickelt in dieser Position beide Marken strategisch weiter und treibt das Wachstum der Gruppe maßgeblich voran. Unterstützt wird er hierbei von einem 18-köpfigen Marketingteam.

"Egal, ob 10 Euro monatlich oder einmalig einen größeren Betrag - jeder kann Geld gut anlegen, also renditestark, kostengünstig und ohne selbst Finanzexperte sein zu müssen. Leider wissen das noch immer zu wenige Menschen in Deutschland - das wollen mein Team und ich ändern", erklärt der gebürtige Berliner. "Die Quirin Privatbank und quirion sind unique - in ihrem Geschäftsmodell und in ihrer Positionierung am deutschen Markt, das hat mich überzeugt, in die Finanzbranche zu wechseln."

Ganz konkret hat der frühere Werber Otten seit seinem Start den Shift vom reinen Performance-Marketing bei quirion hin zur Brandformance auf den Weg gebracht sowie eine umfangreiche Influencer-Kampagne mit Fokus auf Familien gelauncht. Für die Quirin Privatbank hat er ein Resharpening der Markenidentität umgesetzt, welches sich auch in der Modernisierung des Corporate Designs widerspiegelt. Unter Hochdruck vorbereitet werden derzeit der Launch einer neuen App, eine Awareness-Kampagne im vierten Quartal 2024 und einiges mehr.

Otten (u. a. Plantage iX, heute IBM iX) war zuletzt als Lead Brandmarketing innerhalb der Scout24 AG für die Markenstrategie und das Branding von ImmoScout24 verantwortlich. Dort betreute er unter anderem das Rebranding aller Scout24-Marken, dessen europaweiten Roll-out sowie diverse TV- und Digitalkampagnen für Deutschlands führendes Immobilienportal.

"Ich bin froh, dass wir Marco mit seiner umfassenden Expertise für uns gewinnen konnten, und freue mich, mit seiner Unterstützung das Wachstum beider Marken dynamisch weiter vorantreiben zu können", kommentiert der Gründer und CEO der Quirin Privatbank und Gründer von quirion, Karl Matthäus Schmidt, die Neubesetzung.

Die Quirin Privatbank ist auf unabhängige Beratung und die Vermögensverwaltung für Privatkunden spezialisiert. Bei der digitalen Tochter, dem Robo-Advisor quirion, ist der Zugang zur professionellen Vermögensverwaltung ohne Mindestanlage möglich. Gemeinsam verwaltet die Gruppe aktuell über 9 Mrd. Euro von mehr als 100.000 Kundinnen und Kunden.

Über die Quirin Privatbank und quirion:

Die Quirin Privatbank unterscheidet sich von anderen Privatbanken durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger seitdem unabhängig gegen Honorar - wie ein Architekt, Steuerberater oder Rechtsanwalt. Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin, daneben ist sie an 14 weiteren Standorten bundesweit vertreten. 2013 gründete die Bank die digitale Geldanlage quirion, einen der mittlerweile führenden Robo-Advisor in Deutschland. quirion bietet Anlegerinnen und Anlegern eine professionelle Vermögensverwaltung mit kostengünstigen, effizienten Anlageprodukten an, die von den Renditechancen der internationalen Kapitalmärkte profitieren - ohne Mindestanlage bei Einmalanlagen und ab 25 Euro monatlich bei Sparplänen.

