Quirin Privatbank AG

Quirin Privatbank Düsseldorf holt Dino Bengsch als neuen Niederlassungsleiter

Düsseldorf (ots)

Seit dem 1. April 2024 leitet Dino Bengsch die Düsseldorfer Privatbank

Team der Niederlassung betreut 1.300 Kunden mit einem Vermögen von 550 Millionen Euro

Niederlassung will weiter wachsen

Die Quirin Privatbank in Düsseldorf wird seit dem 1. April 2024 von Dino Bengsch geleitet. Er folgt auf Bernhard Freytag ab, der sich nach 40 Jahren in der Banken- und Finanzbranche ins Privatleben zurückgezogen hat.

Bengsch bringt umfassende Expertise im Private Banking und Wealth Management mit. Bereits mit Anfang 20 hat er Führungsverantwortung als Filialdirektor bei der Commerzbank Düsseldorf übernommen, später war er als Leiter Private Banking Region Düsseldorf für einen der größten Private-Banking-Standorte der Commerzbank bundesweit verantwortlich. Nach elf Jahren wechselte er nun zur unabhängig beratenden Quirin Privatbank.

Hier führt Bengsch ein Team von 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Niederlassung betreut 1.300 Kundinnen und Kunden mit einem Vermögen von 550 Millionen Euro.

"Ich freue mich sehr über diese berufliche Neuausrichtung, ich verfolge die Entwicklung der Quirin Privatbank schon länger", so Bengsch. "Mein Team und ich, wir wollen partnerschaftlich mit unseren Kunden wachsen. Die Basis dafür ist ideal: Das auf Provisionen verzichtende Geschäftsmodell ist einzigartig, das Anlagekonzept so konzipiert, dass es Anlegerinnen und Anlegern zu einem langfristigen Vermögenszuwachs verhilft. Beste Voraussetzungen also dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden finanziell sorgenfrei leben können - heute, morgen und in Zukunft."

