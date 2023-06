Quirin Privatbank AG

Quirin Privatbank AG knackt 7 Milliarden Euro an Kundenvermögen

Die Kundenvermögen der provisionsfrei beratenden Bank sind im Mai erstmals auf über 7 Milliarden Euro gestiegen

Nettomittelzuflüsse entwickeln sich erfreulich und betragen 550 Millionen Euro

Zahl der Kunden steigt auf 78.000

Die unabhängig beratende Quirin Privatbank gab am Freitag auf der 17. ordentlichen Hauptversammlung bekannt, dass sie das Geschäftsjahr 2022 mit einem Gewinn von 8 Millionen Euro abgeschlossen hat und seit Ende Mai erstmals mehr als 7 Milliarden Euro an Kundenvermögen verwaltet. Die Zahl der gemeinsam mit der digitalen Tochter quirion betreuten Kundinnen und Kunden stieg auf 78.000, die Summe der neuen Kundengelder im laufenden Geschäftsjahr liegt über beide Marken hinweg bei 550 Millionen Euro.

"2022 war eines der herausforderndsten Anlegerjahre in den letzten 40 Jahren - umso erfreulicher ist es, dass wir das Jahr unter schwierigsten Rahmenbedingungen positiv abschließen konnten und dass wir unser Wachstum in 2023 weiter steigern konnten", kommentiert Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer von quirion, die Entwicklung des Unternehmens.

"Und diesen Kurs wollen wir auch in Zukunft fortsetzen - wir wollen die 'Do-it-for-me-Plattform' werden, die bis 2025 mindestens 10 Milliarden Euro an Kundenvermögen betreut. Vielen Dank an alle Aktionärinnen und Aktionäre, an alle Kundinnen und Kunden sowie an alle Beraterinnen und Berater für die bisherigen gemeinsamen Erfolge."

Sämtliche Zahlen, Daten und Fakten zum Geschäftsergebnis 2022 können der Pressemitteilung vom 31. März 2023 entnommen werden, der vollständige Geschäftsbericht 2022 kann hier heruntergeladen werden.

Über die Quirin Privatbank AG:

Die Quirin Privatbank AG ( www.quirinprivatbank.de) unterscheidet sich von anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat die Bank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berät Privatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie es beispielsweise auch beim Architekten, Steuerberater oder Rechtsanwalt der Fall ist. Neben dem Anlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweiten Geschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft). Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut Kundinnen und Kunden an 15 Standorten bundesweit. Im Privatkundengeschäft bietet die Bank Anlegern ein in Deutschland bisher einmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz und Rückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen beruht.

