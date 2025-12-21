MagentaSport

DEL live bei MagentaSport: Kölns Matchwinner Schnarr schwärmt: "War noch nie in einer besseren Kabine", "Großer Mensch" Nowak beendet Karriere, kurios: Stockletzter Dresden besiegt den Spitzenreiter

"Ich war noch nie in einer besseren Kabine", schwärmt Kölns erneuter Matchwinner Nate Schnarr nach dem Sieg im Penalty-Shootout bei den Eisbären Berlin. "Wir haben einen guten Mix aus jungen und alten Spielern. Jeder kann er selbst sein und Spaß haben. Wir pushen uns gegenseitig und so geht die Liste immer weiter, da könnten wir eine Weile hier stehen", erklärt er den Schlüssel für die Erfolgsserie der Haie mit 9 Siegen aus den letzten 10 Partien und ist nur noch 1 Zähler hinter Spitzenreiter Ingolstadt. Auf Berliner Seite herrscht dagegen nach langer Führung Enttäuschung. "Wir haben den Ansporn solche Spiele zu gewinnen. Gerade gegen Mannschaften, die über uns sind, wollen wir Punkte gutmachen. Das ist uns misslungen, das war eine große Chance", hadert Marcel Noebels und meint wohl auch damit, dass der Meister vor allem gegen die Top-Klubs Punkte lässt.

Schöne Herz-Geschichte aus Berlin: Marco Nowak (35) gibt sein Karriere-Ende bekannt, bleibt den Eisbären aber erhalten. Kölns Kapitän Moritz Müller sagt über seinen Kumpel Nowak: "Ganz großer Mensch."

Gibt´s nicht? Gibt´s doch: Dresden feiert an Spieltag 30 endlich den 1. Heimsieg und das ausgerechnet gegen den Liga-Primus Ingolstadt. "Es ist ein schönes Weihnachtsgeschenk", freut sich Dresdens Coach Gerry Fleming und lobt die eigenen Fans: "Ich freue mich sehr für die Fans, sie haben das ganze Jahr an uns geglaubt." Ingolstadt muss nach zuletzt 4 Siegen in Folge einen Rückschlag hinnehmen. "Wir können keine Ausreden suchen, so ein Spiel, wie heute müssen wir gewinnen. Wir haben uns zu sehr dem Gegner angepasst, nicht unser Spiel gemacht", äußert sich Johannes Krauß selbstkritisch.

München weiter wie im Rausch. Selbst nach 2:3-Rückstand feiert der EHC einen 6:3-Erfolg bei den Pinguins Bremerhaven. "Wir sind mittlerweile gefestigt und können auch auswärts im 3. Drittel so zurückkommen", erklärt Patrick Hager nach dem 7. Sieg in Folge. Zudem war es das 2. Brüderduell zwischen Akito (Bremerhaven) und Taro Hirose (München). "Man mag es nie, seinen Bruder zu schlagen, und gleichzeitig liebt man es auch", beschreibt Taro die besondere Situation.

Mannheim stolpert in Wolfsburg. Durch das 2:5 können die Adler keinen Druck auf Tabellenführer Ingolstadt ausüben. Schwenningen schenkt gegen Nürnberg eine 3:0-Führung her und kassiert die 6. Niederlage in Folge.

Eisbären Berlin - Kölner Haie 3:4 (n.P.)

Zum 4. Mal in Folge fällt die Entscheidung beim Gastspiel der Kölner Haie bei den Eisbären Berlin im Penalty-Shootout. Die Kölner Haie feiern den 9. Sieg aus den letzten 10 Partien und liegen damit nur noch 1 Zähler hinter Spitzenreiter Ingolstadt. Für die Eisbären ist es die 3. Niederlage aus den vergangenen 4 Spielen. Aktuell steht man auf Platz 6, allerdings schon mit 12 Punkten Rückstand auf Köln, die Platz 3 innehaben.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=czVtWnFpZVdzc2xzelV4RDQ4cldoQ0pnL0l6SXlDVXhxVmJjdjNUZzJTOD0=

Marcel Noebels , Eisbären Berlin: "Das 5 -gegen-3, in dem wir kein Tor geschossen haben, hat uns das Genick gebrochen . Wenn wir das 4:1 geschossen hätten, dann wäre es nochmal ein anderes Spiel geworden. Köln spielt eine überragende Saison bis jetzt, hat Comeback-Qualitäten gezeigt. Wir haben die 3 Punkte liegen lassen. Wir können etwas glücklicher sein, wie wir heute gespielt haben als in der Vergangenheit. Wir haben den Ansporn solche Spiele zu gewinnen. Gerade gegen Mannschaften, die über uns sind, wollen wir Punkte gutmachen. Das ist uns misslungen, das war eine große Chance." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=STNsbEZJOXhLVXRFaDZoWWZkU3luNE5WVXk1OVdGOHVTZUZhSVFJSlJjTT0=

Nate Schnarr, Kölner Haie: "Wir haben es ordentlich gemacht. Berlin hat es gut gemacht und über weite Teile des Spiels das Tempo diktiert. Wir haben einen Weg gefunden das Spiel zu gewinnen. Wir haben uns an unsere Struktur gehalten und unsere Chancen ausgenutzt."

Über seinen erfolgreichen Penalty: "Das gefällt mir. JJ matte einige große Saves, das macht den Job einfacher für uns."

Über die Stärken der Kölner Haie: "Dann stehen wir hier eine Weile, wenn ich alle Gründe aufzähle. Unsere Gruppe an Führungspersönlichkeiten. Wir haben einen guten Mix aus jungen und alten Spielern, unser Trainerteam. Ich war noch nie in einer besseren Kabine. Jeder kann er selbst sein und Spaß haben. Wir pushen uns gegenseitig und so geht die Liste immer weiter, da könnten wir eine Weile hierstehen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OG1uU3BCbG5MdDZhT0xJaXpremlIUlpqWHNIQ3RuZkt6UUtLTC83Zk9nTT0=

Abschied! Marco Nowak, Eisbären Berlin, in der 1. Drittelpause über besondere Momente seiner Karriere: "Meine Anfangszeit in Düsseldorf. Da habe ich viele tolle Leute kennengelernt. Die Zeit bei der Nationalmannschaft, dass ich da mitspielen durfte und hier die Meisterschaften mit den Eisbären Berlin. Das war etwas, was jeder Spieler gerne haben möchte. Es war eine tolle Zeit, es geht so schnell vorbei. Wir stehen jetzt hier, da sind 17 Jahre vorbei. Ich möchte es nicht missen. Es ist eine Ehre, dass man sein Hobby zum Beruf machen kann." Über seine Zukunftspläne: "Ich habe die große Ehre, dass ich bei den Eisbären bleiben darf. Ich werde die nächsten Tage, Wochen schauen, wie ich da eingebunden werde. Ich bin unglaublich dankbar für die Chance, weil ich erst 4 Jahre bei den Eisbären bin. Dass sie das Vertrauen in ich setzen, ehrt mich umso mehr und ich freue mich auf die neuen Aufgaben." Über sein Karriereende: "Ich möchte mich im Alter normal bewegen können. Dann ist irgendwann die Zeit, wo man zu sich selbst stehen und sagen muss, vielleicht war es das dann. Wir haben alles probiert. Im Endeffekt war das die sinnvollste Entscheidung." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b2UzQjhTRGRtVi9QeGpXK20ybkMzaHdDK0IycDJpRGFtK0NPVm1mcFhZMD0=

Moritz Müller, Kapitän Kölner Haie, in der 2. Drittelpause: "Es ist kein schlechtes Spiel von uns, insgesamt ein hochklassiges Eishockeyspiel. Die werden alle durch Kleinigkeiten entschieden." Über die Tatsache, dass er trotz Verletzung mitreist: "Kölner sind immer solidarisch. Wir werden in Frankfurt nochmal als Mannschaft essen gehen. Deswegen wollen wir da als Mannschaft komplett sein. Vielleicht spielt man auch demnächst mal wieder." Über das Karriereende von Marko Nowak: "Einer der Besten. Tolle Karriere und ein noch grandioserer Mensch. Ich hatte das Glück, viele schöne Momente mit ihm in der Nationalmannschaft zu verbringen. Super Typ, super DJ, kümmert sich um alles. Er ist die gute Seele drumherum. Kleine Anekdote: das 1. Länderspieltor ist etwas Besonderes. Nowi ist ein Handwerksmann, der unten im Keller ausgestattet ist, wie eine gute Zimmerei. Sein Ziel war es irgendwann mal Möbel zu bauen, jetzt hat er eine andere Bestimmung gefunden in Berlin. Nichtsdestotrotz hat er immer für die Leute, den Länderspiel-Puck in ein Stück Holz verarbeitet als eine Art Trophäe. Ganz großer Mensch." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MitCTnNnUURuV3JndUlRSkdsdXdDeGduWnYxbnNvYWxwN25ObkpvSGREdz0=

Fischtown Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München 3:6

Das 9-Tore-Spektakel hält gleich mehrere Wendungen bereit - die letzte gelingt dem EHC, der im furiosen Schlussdrittel noch von 2:3 auf 6:3 stellt. München feiert damit den 7. Sieg in Folge. Durch die 2. Niederlage in Folge verpasst Bremerhaven mit 47 Punkten den Sprung in die Top 6.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=K0thbEJtKzIxbjloVWZLZ3dOYUlWS0pzLyticmNSZmFMNGxRYTFaekFqYz0=

München dreht die Partie innerhalb von 44 Sekunden! Beim Stand von 2:3 zur Mitte des Schlussdrittels gleicht Münchens Brady Ferguson nach kurzem Videobeweis aus, ehe Teamkollege Philipp Krening den EHC nur kurz später sogar in Führung bringt. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=YStBelhuVElYeFZyOHN6bEVnOGMvSXV4SnMxMkZ3MGcvQnUrbFB1VDBkWT0=

Beim Stand von 3:6 im Schlussdrittel liegen die Nerven von Pinguins-Kapitän Ludwig Byström blank: Im Gerangel um den Puck checkt er Münchens Philipp Krening unverblümt in die Bande und kassiert dafür mehrere Schläge von Krenings Teamkollegen. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MkFaaUZXOXZ3N3krWUI1V0szSGFycTd6cmFBZjkwZ2I0VDM2NVZTcTZXMD0=

Bremerhavens Akito Hirose über den EHC: "Sie sind ein gutes, schnelles Team. Wir hatten ein gutes Special-Team, aber ihr Druck hat uns trotzdem erreicht. Wir hatten zum Ende hin ein paar Fehler."

... über die Partie gegen seinen Bruder Taro: "Es ist unser 2. Spiel gegeneinander. Auf die andere Seite des Eises zu schauen und ihn in der Startformation zu sehen, ist ein besonderes Gefühl. Ich freue mich jetzt schon auf das nächste Duell."

Taro Hirose, EHC Red Bull München, über das Duell mit seinem Bruder Akito: "Man mag es nie, seinen Bruder zu schlagen, und gleichzeitig liebt man es auch. Er hatte den 1. Sieg, ich habe diesen bekommen. Hauptsache ich spiele gegen ihn. Während des Spiels bekommt man allerdings gar nicht richtig mit, gegen wen man genau spielt." Link zum ersten Doppel-Interview der Brüder Taro und Akito Hirose: clipro.tv/player?publishJobID=cWtNNTAxVFlFbWNtQzhhdzJlT1lCY2hkaE80Uko1K2pPS1NpdkViTldvZz0=

Patrick Hager, Doppeltorschütze München, über ein enges Spiel trotz deutlichem Ergebnis: "Für uns ist es bisher schwer gewesen in Bremerhaven und auch zu Hause haben wir zweimal verloren. Deswegen haben wir uns viel vorgenommen. Wir sind gut gestartet, aber im 2. Drittel hat Bremerhaven uns seinen Stempel aufgedrückt. Aber das zeichnet uns momentan aus: Wir sind mittlerweile gefestigt und können auch auswärts im 3. Drittel so zurückkommen."

... über seinen Doppelpack gegen den 'Erzkonkurrenten' aus Bremerhaven: "Danke an unseren Betreuer! Der hat zweimal meinen Schläger getapt. Jetzt muss er das die nächsten Wochen weiter so machen. Schauen wir mal, ob es dann weiter funktioniert." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WnYyWkRsQ2lnTFJjLzdCUFhVekoyOUVyTFo4UGFXMDhnb1EvZ3J2eVpBOD0=

Dresdner Eislöwen - ERC Ingolstadt 3:2

Dresden sorgt mit dem 3:2-Sieg über Ingolstadt für eine dicke Überraschung. Der Tabellenletzte siegt nach zuletzt 4 Niederlagen wieder und verkürzt den Rückstand auf die Konkurrenz auf 9 Punkte. Für Spitzenreiter Ingolstadt ist es nach 4 Siegen in Folge mal wieder eine Niederlage.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZE5nMkI3azRiYkNXLy9BSERibHJIb3dwOGo5RnJkbjQvZU9Wd1NMTDg3dz0=

Austin Ortega stellt das Duell Tabellenletzter gegen Liga-Primus auf den Kopf. Innerhalb von 85 Sekunden dreht er die Partie im Alleingang und bringt Dresden mit 2:1 in Führung. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MmF2RlZuQWpVUUVYVFB4S3VHN3hRQ1I1MlNrc1dpVXYyTXYxYVdMeEtBUT0=

Aua! Eine Zuschauerin wird versehentlich von einem abgefälschten Puck getroffen. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WFVnSzdWWS9wR0hjWHRqMEtiNkxJdmlZWVJ3Mlp6WEtJVlRPTEdkWHc4VT0=

Gerry Fleming, Trainer Dresdner Eislöwen: "Jeder Sieg ist wichtig, aber es war schön in unserem letzten Heimspiel vor Weihnachten einen Sieg zu feiern. Ich freue mich sehr für die Fans, sie haben das ganze Jahr an uns geglaubt. Sie haben uns immer unterstützt und haben mit uns gekämpft. Es ist ein schönes Weihnachtsgeschenk." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=a2ZTUUsveHprMjg1eWJpanlBTzVRSkxNRzFTWGNycXhpaEEvVnhRQWdmcz0=

Johannes Krauß, ERC Ingolstadt: "Wir haben uns zu sehr dem Gegner angepasst, nicht unser Spiel gemacht. Wir haben sie in Fahrt kommen lassen, das Stadion ist heiß geworden und am Ende hat es nicht mehr gereicht. Es ist die DEL, hier kann jeder jeden schlagen. Das nächste Mal gewinnen wir wieder. Wir können keine Ausreden suchen, so ein Spiel, wie heute, müssen wir gewinnen. Das war ein Rückschlag, aber wir stehen trotzdem noch sehr weit da oben. Wir finden zurück zu unserem Spiel und gewinnen das Spiel am Dienstag (gegen München)." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=T1h1RElaaU1xZGJ1NWNnSzZNWkpWWDZmS0FNck1oRTg4dko0N2hxd2Zubz0=

Iserlohn Roosters - Löwen Frankfurt 6:4

Iserlohn gewinnt das direkte Duell der Kellerkinder gegen Frankfurt und zieht in der Tabelle an den Löwen vorbei. Es war der 3. Sieg aus den letzten 5 Spielen für die Roosters. Frankfurt hingegen steckt nach der 8. Pleite in Folge in der Krise.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MUtCbGtkL3E3UHQ0TE1sNERIRTFteHNWSTk1VmJsVjJYbFp4YkFjamlPMD0=

Stefan Nyman, Trainer Iserlohn Roosters: "Wir waren dieses Mal mehr bereit. Unser 1. Drittel war solide, im 2. Drittel hatten wir mit ein paar Abprallern Pech, aber im 3. Drittel haben wir das Spiel kontrolliert. Wir waren das bessere Team. Jedes Spiel ist wichtig, aber dieses war besonders, da wir in der Tabelle klettern konnten. Wir haben uns auf die Leistung fokussiert und nicht so sehr auf die Dinge außenherum. Das hat sich ausgezahlt." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UHUxbXAxSFcyMm5CazJ1eTd1SGd0QkZldFZ5eGlUd1NrSlRFU2NzRGp1cz0=

Markus Schweiger, Löwen Frankfurt: "Hinten raus ist uns die Luft ausgegangen. Wir konnten nicht mehr so viel Druck machen. Wir haben den Anfang im 1. Drittel verschlafen, aber dann ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht. Bisschen wildes Spiel hier, ist man gewohnt in Iserlohn." Wie man sich nach 8 Niederlagen in Folge aus der Situation befreien will: "Weitermachen. Die letzten Spiele war auch viel Gutes dabei. Dranbleiben, mehr kann man nicht machen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bEo5NUs1d1M5YWNWYjBZRWRjNVRyQjFSK0VRWW9JeFpFekU4SzN0QWswYz0=

Augsburger Panther - Straubing Tigers 2:3 (n.P.)

Augsburg erkämpft sich zwar 1 Punkt, steht aber am Ende trotzdem mit der 5. Niederlage aus den letzten 6 Spielen da. Straubing hingegen baut seine Siegesserie auf nun 4 Spiele aus und verkürzt den Rückstand auf die Tabellenspitze auf 4 Zähler.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=czJsckkvZTBsTDlVVm9EU2FjTlUwa3ZpcmZMcDk2SGJqTjNwNFdURVRqYz0=

Michael Garteig, Augsburger Panther: "Wir hatten unsere Chancen, um vielleicht sogar 3 Punkte einzufahren, aber sie sind eine gute Mannschaft. Wenn du ihnen die Penaltys gibst, dann lassen sie dich dafür bezahlen. Gerade nehmen wir jeden Punkt, den wir bekommen können, aber wir müssen Wege finden, um Spiele zu gewinnen. In den letzten Partien spielen wir deutlich besser und schaffen es Punkte zu holen, aber wir müssen auch ein paar Siege nach regulärer Spielzeit einfahren." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=clpwN0diMlFtVEtIRGZqK25HQXB4STY2RUU4TUd0WndDdFVJbU5aZ2RPST0=

Henrik Haukeland, Straubing Tigers: "Wir sind sehr zufrieden mit unserem Sieg. Wir brauchen ein bisschen mehr Disziplin, aber wir waren in Unterzahl sehr gut." Über seine 3 Paraden im Penalty-Shootout: "Es ist schwer. Ich musste geduldig bleiben und auf das Beste hoffen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S3UzdFFJMkRxc05sQm01QjFRRVFScEYvbnRHaVhEM2MwVTVJZ0JmYWVNdz0=

Grizzlys Wolfsburg - Adler Mannheim 5:2

Mit nur 1 Sieg aus den letzten 3 Spielen kann Mannheim keinen Druck auf Tabellenführer Ingolstadt ausüben. Die Grizzlys schieben sich mit 41 Punkten an Schwenningen vorbei auf Playoff-Platz 9.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=NUtqZ281THBHam9jVzlyMU5EcHgzdmhaWjdLL1RUcmFSblkxUUVNWjYwQT0=

Julian Chrobot, Wolfsburger Torschütze zum 4:1: "Es ist mega! Die Halle war laut, die Fans waren wirklich sehr motiviert. Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben füreinander gespielt und am Freitag alle miteinander gesungen. Das hat uns nochmal ein gutes Gefühl gegeben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S25uQXRJK3VXTFV4NWd6QjlYT0RZR2VZSkN1dG9Db1AvS01pQ3NtM1g1Zz0=

Alexander Ehl, Stürmer Adler Mannheim, über die Niederlage trotz dominanter Phasen: "Wir haben zu viele Konter zugelassen und Wolfsburg hat uns bestraft. Das müssen wir in Zukunft auf alle Fälle besser machen. Wir geben nie auf - auch, wenn es mal nicht so läuft. Wir versuchen trotzdem 60 Minuten, unser Bestes zu geben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cnc3TFpva3VlbVFOclZZOEFscHZOSWkzUE9zNkhyVWt5NFlzMXJBL09xOD0=

Schwenninger Wild Wings - Nürnberg Ice Tigers 3:4 (OT)

Die Wild Wings führen im Mitteldurchgang mit 3:0 und kassieren in der regulären Spielzeit, auch dank Nürnbergs Doppelpacker Samuel Dove-McFalls, noch den Ausgleich. In der Overtime sorgt Ice Tiger Owen Headrick endgültig für die Wende und beschert den Gästen den 2. Sieg in Folge. Schwenningen rutscht durch die 6. Pleite in Serie auf Platz 10 ab.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dkpNT0xkYURKTGNaMGsva21xdGdyZlpCVHF2TCsxeWtvRUIvVFFrZ0t3TT0=

Owen Headrick mit der Entscheidung! Der Nürnberger Verteidiger nutzt das Powerplay der Ice Tigers und sichert den Gästen mit seinem Treffer nach eineinhalb Minuten in der Overtime den Extrapunkt. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=QnhFSTRhcDU4b3VUdjVxeWJrTkY5SXluNHhBUGRibUVSd2R4RmRnQXVUST0=

Samuel Dove-McFalls, 2 Tore für Nürnberg, über die Comeback-Qualitäten der Ice Tigers: "Ich habe schon über die mentale Stärke gesprochen. Es ist einfach eine geile Truppe, es macht riesig Spaß, mit den Jungs zu spielen. Mitch (O'Keefe, Nürnberger Trainer) hat uns einfach daran erinnert, dass wir, wenn wir die letzten 3 Spiele vor Weihnachten gewinnen, den 24., 25. und 26. frei haben. Wir geben niemals auf." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=akNsbmxEKzBHQ0IxK1A2Y2dsT25aOWlpRWJVZ1pDcTdYWmhtdGlwQm1jMD0=

