MagentaSport

EuroLeague und EuroCup live bei MagentaSport: Topscorer Bonga kann Partizan-Pleite beim neuen Tabellenführer nicht verhindern, Lo & Kaunas schlagen Spitzenteam, Per Günther über FCB-"Glücksfall" Pesic

München (ots)

Zum Jahresabschluss mussten die deutschen Basketballer in der EuroLeague und im EuroCup allesamt in der Fremde antreten. Europameister Maodo Lo bleibt bei Zalgiris Kaunas zwar unauffällig, feiert aber einen 93:80-Sieg bei bisherigen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv. Ebenso erfolgreich ist DBB-Teamkollege Daniel Theis, der mit der AS Monaco deutlich mit 90:74 beim FC Barcelona siegt und nach 3 Siegen in Folge auf Platz 5 springt. Nationalspieler Isaac Bonga unterliegt mit Partizan Belgrad 73:86 beim neuen Spitzenreiter in Valencia. Wenngleich Partizan mit 6 Siegen noch vor dem FC Bayern auf dem vorletzten Platz rangiert, macht Bonga als Topscorer mit 17 Punkten, 7 Rebounds und 2 Assists auf sich aufmerksam.

Der FC Bayern will die Rote Laterne am Freitag gegen Maccabi Tel Aviv (ab 20.30 Uhr live) wieder abgeben und den ersten EuroLeague-Sieg unter Trainer Svetislav Pesic einfahren. Über dessen Comeback in München ist MagentaSport-Experte Per Günther "überrascht", wie er im Podcast "Abteilung Europameister" verrät: "Dass er das jetzt wieder macht - als ältester Trainer überhaupt - das ist heftig!" Günther sieht ihn als "Glücksfall für München" und prognostiziert die deutsche Meisterschaft, ist aber hinsichtlich einer Aufholjagd in der EuroLeague skeptisch: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie an zehn Teams vorbeiziehen und noch in die Play-Ins kommen. Wir wollen die Geschichte vom bayerischen Wunder erzählen, aber aktuell gibt es nichts, was das rechtfertigt."

Im EuroCup warten die Veolia Towers Hamburg weiter auf ihren 1. Sieg und bleiben auch nach dem deutlichen 68:105 beim Dritten Bahcesehir College Istanbul abgeschlagener Letzter. "Wir haben viele kranke Spieler und manche haben auch mit einer Erkältung gespielt. Wir haben einfach nicht die Qualität gefunden, um wettbewerbsfähig zu sein", konstatiert Trainer Benka Barloschky.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips zur EuroLeague und zum EuroCup am Dienstag sowie zum Podcast "Abteilung Europameister"- bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's mit Basketball bei MagentaSport am Freitag: Im EuroCup empfängt ratiopharm Ulm ab 18.45 Uhr Lietkabelis Panevezys, in der EuroLeague trifft der FC Bayern München ab 20.30 Uhr auf Maccabi Tel Aviv - live bei MagentaSport.

EuroLeague | 19. Spieltag

Hapoel Tel Aviv - Zalgiris Kaunas 80:93

Nach dem 1. Viertel liegt Kaunas beim Tabellenführer noch mit 7 Punkten zurück, entscheidet nach einer Leistungssteigerung aber alle weiteren Viertel für sich. Während Hapoel auf Rang 2 abrutscht, klettert Kaunas mit 11 Siegen auf Platz 8. Welt- und Europameister Maodo Lo steuert 8 Punkte und 2 Rebounds bei.

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=dmdBVWFEWUdCbHRheDlUT3lZS3NpSjFLb25lV1Y0blMxVzRPcnAxYU1Jaz0=

Maodo Lo bleibt bei Kaunas unauffällig, trägt mit 8 Punkten aber seinen Teil zum Auswärtssieg beim Tabellenführer bei. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZkUrWFVCV0ZUcXl0WVdtZit1dGtIVnE3K3c5Z2RLQUVkc0t1RXl0NmsyVT0=

FC Barcelona - AS Monaco 74:90

Die Monegassen setzen ein Ausrufezeichen und ziehen durch den Kantersieg mit Barcelona gleich. Mit 12 Siegen steht für die AS nach 3 Siegen in Folge Platz 5 zu Buche. Daniel Theis wirft 7 Punkte und liefert 4 Rebounds und 3 Assists.

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=OTRBRHlZdW9rRzd0RjNoem9VckY3d25NeWhlaURpU0l1YXY2WmVkcU9xQT0=

Daniel Theis hat bei Monaco schon spektakulärere Auftritte hingelegt, ist gegen Barcelona mit 7 Punkten, 4 Rebounds und 3 Assists aber zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Zjd6aGM2cUNqZ0tFZVpxc2pGbkNvWjE0cEVWakpVWG10cURsTVNYUWRIND0=

Valencia Basket - Partizan Belgrad 86:73

Valencia erklimmt die Tabellenspitze und räumt Belgrad und Europameister Isaac Bonga vor allem im dominanten Schlussviertel aus dem Weg. Mit 17 Punkten, 7 Rebounds und 2 Assists ist Bonga der Topscorer der Partie. Mit 6 Siegen rangiert Partizan vor dem FC Bayern auf dem vorletzten Platz.

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=SlBPY1RNbi8wRXRLUXE4cjRnTURKdjFGRUN6L2tkOE5MRXZ2RGZzbXlUMD0=

Mit 17 Punkten, 7 Rebounds und 2 Vorlagen ist Isaac Bonga der Topscorer der Partie. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=MDEreUtkTDY3aHNzdDdLbitiQWd4ajBEdkFSZHJTMXkrWThneE9WZGNpST0=

EuroCup | 12. Spieltag

Bahcesehir College Istanbul - Veolia Towers Hamburg 105:68

Bei den nunmehr drittplatzierten Istanbulern bleibt das EuroCup-Schlusslicht aus Hamburg chancenlos. Der Halbzeit-Rückstand von 25 Punkten vergrößert sich in den letzten beiden Vierteln auf 37 Punkte, sodass die Towers als abgeschlagener Letzter weiter auf ihren 1. Sieg warten.

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TklVU213VzhPSkl3dFhUSGQ3UFo3elNQV05adEJwUTV3RkliVjlsbEZaZz0=

Der Lichtblick im Hamburger Spiel: Guard Devon Daniels erzielt mit 22 Punkten mit Abstand die meisten Punkte des Spiels. Im Alleingang kann er Bahcesehir allerdings nicht aufhalten. Seine besten Momente im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WEdWdWRFR1R3ZklYM3gvN3ZKWGdOZUgyZEVDZXRCa2tQODMwZzRxTE05OD0=

Benka Barloschky, Trainer Hamburg: "Wir konnten den Korb nicht verteidigen. Istanbul hat mit 80 Prozent aus dem 2-Punkte-Bereich getroffen. Sie haben insgesamt nur vier Würfe verfehlt. Zu Beginn haben wir einen guten Rhythmus gefunden, aber danach ist unsere Defensive der Aufgabe einfach nicht gewachsen gewesen. Ich muss vorsichtig sein, mein Team kommt aktuell nämlich sehr von der Bank. Wir haben viele kranke Spieler und manche haben auch mit einer Erkältung gespielt. Wir haben einfach nicht die Qualität gefunden, um wettbewerbsfähig zu sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aDk5R2hybHJ5ZmJoMjVmdEczWlpGMGlRYVRQS0x6Q0tEdlp4ZzE5TmhQaz0=

Per Günther in der neuen Folge des MagentaSport Podcasts "Abteilung Europameister" über die schwierige Mission von "Glücksfall" Svetislav Pesic beim FC Bayern: "Da musst du Energie reinpumpen ohne Ende!"

In der aktuellen Folge des MagentaSport Podcasts "Abteilung Europameister" sprechen Moderator und Kommentator Basti Ulrich und Experte Per Günther über das "Comeback des Jahres" von Svetislav Pesic beim FC Bayern München sowie in ihrem Rückblick auf die bisherige EuroLeague-Saison auf die Favoriten für die Titel "Coach of the Year" und "Most Valuable Player".

Link zur neuen Podcast-Folge: abteilungbasketball.podigee.io/#latest-episode-player

Per Günther über seine Gedanken, nachdem das Comeback von Svetislav Pesic als Bayern-Trainer feststand: "Obwohl es logisch klingt, war ich überrascht. Man konnte sich eigentlich nicht vorstellen, dass es noch mal passiert. [...] Mein Referenzpunkt ist 2012. Schon damals hatte er dieses Gefühl von: Ich beweise es euch noch mal. Dass er das jetzt wieder macht - als ältester Trainer überhaupt - das ist heftig!"

Der MagentaSport Experte über die Perspektiven von Pesic mit dem FCB - in der EuroLeague und der BBL: "Das ist der anstrengendste Schedule, den wir haben. Und diese Münchner Mannschaft funktioniert nicht mit zwei, drei Stellschrauben - da musst du Energie reinpumpen ohne Ende! [...] Als Platzhalter ist es ein Glücksfall für München. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit der Mannschaft Meister wird [in der BBL, Anm.d.Red.]. [...] Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie an zehn Teams vorbeiziehen und noch in die Play-Ins kommen. [...] Wir wollen die Geschichte vom bayerischen Wunder erzählen, aber aktuell gibt es nichts, was das rechtfertigt."

Per Günther in seinem Rückblick auf die bisherige EuroLeague-Saison über seinen "Coach of the Year"-Favoriten: "Du kannst aus diesem Valencia-Kader keinen rausziehen. Jeder wäre austauschbar. Genau deshalb ist der 'Coach Case' so klar - selten war er für mich klarer. Pedro Martínez muss den gewinnen!"

Auch in der MVP-Debatte hat Per Günther seinen Favoriten: "Elijah Bryant [vom bisherigen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv, Anm.d.Red.] ist das Metronom dieser Offense. Wenn du ihn rausnimmst, passiert mehr als bei vielen anderen. [...] Wenn jemand aus wenig Usage so viel macht - das ist für mich kein Argument gegen ihn, sondern für ihn."

Mit Will Clyburn vom FC Barcelona gehört auch ein ehemaliger Ulmer Mannschaftskollege von Per Günther zum MVP-Favoritenkreis - garniert mit einem großen Lob: "Er ist wahrscheinlich an fünf oder sechs Siegen direkt verantwortlich!"

Basketball live bei MagentaSport

EuroLeague | 19. Spieltag

Freitag, 02.01.2026

ab 17.45 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Roter Stern Belgrad

ab 19.45 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Fenerbahce Istanbul

ab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Olympiakos Piräus

ab 20.15 Uhr: Virtus Bologna - EA7 Emporio Armani Mailand

ab 20.30 Uhr: FC Bayern München - Maccabi Tel Aviv, Real Madrid - Dubai Basketball

EuroCup | 12. Spieltag

Freitag, 02.01.2026

ab 16.50 Uhr: Neptunas Klaipeda - Umana Reyer Venice

ab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - Lietkabelis Panevezys

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell