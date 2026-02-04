Falco Privatstiftung

Falco Memorial – Puerto Plata

Am 6. Februar 1998 verunglückte Österreichs Ausnahmekünstler Falco, Johann Hölzel, bei Puerto Plata, in der Dominikanische Republik, tödlich.

Am Unfallort hat nun die Falco Privatstiftung eine Gedenkstätte, das „Falco Memorial – Puerto Plata“, errichtet.

An Falcos Geburtstag am 19.Februar erfolgt im Rahmen einer Feierlichkeit am Abend die offizielle Freigabe des Falco Memorials.

Zur Veranstaltung werden Falco-Fans, sowie zahlreiche Ehrengäste, Zeitzeugen, Wegbegleiter und Freunde Falcos erwartet.

Die Falco Privatstiftung hat sich zur Aufgabe gemacht, Leben, Werk und internationale Bedeutung Falcos dauerhaft zu bewahren.

Mit dem „Falco Memorial - Puerto Plata“ entsteht erstmals eine dauerhafte offizielle Gedenkstätte am Unfallort, die Falcos außergewöhnliches künstlerisches Vermächtnis über Länder- und Sprachgrenzen hinweg sichtbar macht und seine internationale Bedeutung nachhaltig unterstreicht.

