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Tankrabatt - Der Staat hat seine Pflicht getan

Straubing (ots)

Mit dem Tankrabatt hat der Staat in der akuten Krise seine Pflicht getan, Wirtschaft und Bürger vor der Überforderung zu schützen. Davon profitiert haben auch Haushalte, die den Nachlass nicht gebraucht hätten, also der sprichwörtliche Porschefahrer. Die Akutphase ist vorüber, der Staat kann nicht jedes Risiko voll absichern. (...) Eine Verlängerung des Steuernachlasses um 17 Cent für Kraftstoffe würde bedeuten, dass die Bürger anderswo belastet würden, am wahrscheinlichsten durch Kürzungen bei staatlichen Leistungen. Das wäre das alte Spiel "rechte Tasche, linke Tasche". Unter dem Strich wäre nichts gewonnen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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