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Henning Höne (FDP): "Wolfgang Kubicki wird für uns ein gutes Zugpferd sein"

Berlin/Bonn (ots)

Henning Höne (FDP) will wieder neues Vertrauen bei den Wählerinnen und Wählern gewinnen und dafür den Fokus auf anstehende Wahlkämpfe statt auf innerparteiliche Auseinandersetzungen legen. Beim Bundesparteitag der Liberalen in Berlin sagte der stellvertretende Parteivorsitzende im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Wir sind in einer existenzbedrohenden Krise. Ja, die Gefahr ist da, dass die einzige liberale Partei in Deutschland scheitert. Und umso wichtiger ist, dass wir uns dieses Risikos bewusst sind, aber auch umso kraftvoller gemeinsam arbeiten. Wolfgang Kubicki hat viele, viele Jahre an unterschiedlichsten Stellen für unsere Partei Verantwortung getragen, viele Wahlkämpfe für uns erfolgreich bestritten und darum wird er für uns ein gutes Zugpferd sein."

Die FDP müsse bei Wahlen wieder erfolgreich sein, sagte Henning Höne, der Vorsitzender der FDP in Nordrhein-Westfalen ist. "Ich trage besondere Verantwortung für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im nächsten April. Ich will, dass wir wieder in den Landtag dort einziehen, liberale Politik mitgestalten können. Und daran werde ich mich messen lassen." Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss Henning Höne aus. "Es gibt keine Zusammenarbeit mit einer Partei, die Putin näher steht als der Bundesrepublik selber. Aber einen Strategiewechsel braucht es im Umgang mit der AfD. Es reicht eben nicht, einfach nur Empörung zu zeigen, sondern man muss die inhaltliche Auseinandersetzung stärker suchen. Weil ich unterscheide zwischen den Funktionären, die bewusst in einer Partei sind, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht, und den Wählerinnen und Wählern. Und da waren viele von früher bei anderen Parteien und die möchte ich in Teilen zurückgewinnen für uns und dafür muss man aber eine inhaltliche Auseinandersetzung suchen."

Das komplette Interview sehen Sie in Kürze auf https://phoenix.de/s/t4o.

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