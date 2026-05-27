PHOENIX

"phoenix persönlich": Dieter Kosslick zu Gast bei Anke Plättner - Samstag, 30. Mai 2026, 00:00 Uhr

"Ein Film ist politisch, ein Festival ist politisch"

Bonn (ots)

In der aktuellen Ausgabe von "phoenix persönlich" spricht Anke Plättner mit dem ehemaligen Berlinale-Direktor Dieter Kosslick über seine Leidenschaft für das Kino, prägende Momente aus 18 Jahren Berlinale, den Einfluss gesellschaftlicher Debatten auf die Filmwelt sowie über sein heutiges Engagement für Nachhaltigkeit und Klimathemen.

Im Gespräch blickt Kosslick auf Begegnungen mit internationalen Stars, besondere Momente auf dem roten Teppich und die Herausforderungen hinter den Kulissen eines der wichtigsten Filmfestivals der Welt zurück. Mit Blick auf die oft diskutierte Frage nach der Rolle des Kinos in Politik und Gesellschaft sagt Dieter Kosslick: "Ein Film ist politisch, ein Festival ist politisch. Man kann nicht einfach sagen: Wir machen hier mal Larifari."

Dieter Kosslick war von 2001 bis 2019 Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Seit 2024 leitet er das Green Visions Filmfest Potsdam.

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