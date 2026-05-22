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"phoenix persönlich": Sören Link zu Gast bei Inga Kühn - Samstag, 23. Mai, 0 Uhr

Bonn (ots)

Duisburgs OB Sören Link: "Die Regierung muss jetzt ihren Job richtig machen"

In der aktuellen Ausgabe von "phoenix persönlich" spricht Moderatorin Inga Kühn mit Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link über aktuelle Herausforderungen für Kommunen, politische Handlungsfähigkeit sowie über seine Erwartungen an die Politik der Bundesregierung.

Link schildert dabei die Perspektive einer Großstadt, die die Auswirkungen politischer Entscheidungen unmittelbar erlebt. Mit Blick auf missbräuchliche Inanspruchnahme von Sozialleistungen fordert der SPD-Politiker konsequentes Handeln: "Wenn Menschen in andere Länder wandern, um Sozialleistungen zu beziehen, dann ist das weder gerecht, noch ist es im Sinne der EU", sagt Link im Gespräch mit Inga Kühn. Hier laufe etwas schief.

Mit Blick auf die Bundesregierung kritisiert Link weniger inhaltliche Differenzen als vielmehr die politische Kommunikation und das Verhältnis innerhalb der Koalition. Aus seiner Sicht müsse stärker an gemeinsamen Lösungen gearbeitet werden: "Ich nehme aber wahr, dass das Vertrauen zwischen den Partnern nicht da zu sein scheint und dass es schwerfällt, dem anderen etwas zu gönnen, wenn es der Sache dient", analysiert Link. Die Streitereien und das gegenseitige Missgönnen müssten aufhören und die Regierung müsse jetzt ihren Job richtig machen.

Sören Link ist seit 2012 Oberbürgermeister der Stadt Duisburg. Bei der Kommunalwahl im vergangenen Herbst konnte er sich mit mehr als 78 Prozent der Stimmen in einer Stichwahl gegen den Kandidaten der AfD durchsetzen.

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