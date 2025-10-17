Lidl

Der niederländische Lieferant Biscuit international informiert über einen Warenrückruf des Produktes "XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup, 560g".

Broek op Langedijk (NL)

Mindesthaltbarkeitsdaten:

09.12.2025

15.12.2025

16.12.2025

17.12.2025

22.12.2025

Der niederländische Lieferant Biscuit international ruft aktuell das Produkt "XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup, 560g" mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten öffentlich zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Metallfremdkörper enthalten sind. Aufgrund der möglichen Verletzungsgefahr beim Verzehr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt keinesfalls konsumieren.

Das betroffene Produkt "XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup, 560g" wurde bei Lidl in Deutschland in allen Bundesländern außer Sachsen-Anhalt und Thüringen verkauft. Das betroffene Produkt kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Von dem Rückruf ist ausschließlich das Produkt "XXL Sondey Butterwaffeln mit Sirup, 560g" des Lieferanten Biscuit international mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen. Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten Biscuit international sowie weitere Produkte der Marke "Sondey" sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Für weitere Informationen melden Sie sich gerne bei der Lidl-Kundenhotline: 00800 5435 5435.

Sollten Ihnen Personen bekannt sein, die ebenfalls von dem Rückruf betroffen sind, bitten wir Sie die Information an diese weiterzugeben.

Biscuit international entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

