Vegane Burger: Lidl bietet neue Sorten

Der Lebensmitteleinzelhändler nimmt vier vegane Alternativen in sein Sortiment in Deutschland auf und setzt damit ein Zeichen in der aktuellen Debatte

Ob klassische Gemüsevariante, Spicy Bean, Chicken Style oder Fisch - Veganer, Vegetarier und Flexitarier finden im Sortiment von Lidl in Deutschland künftig eine vielfältige Auswahl an veganen Burger-Patty-Varianten. Ab sofort sind die Produkte unter der veganen, mehrfach ausgezeichneten Lidl-Eigenmarke Vemondo zu einem Preis von 2,49 Euro in den Filialen verfügbar.

Lidl in Deutschland ist im Hinblick auf die Debatte rund um pflanzliche Produkte und ihre Bezeichnung überzeugt, dass vertraute Begriffe wie "Burger" auch für vegane Produkte wichtige Orientierungshilfen für Verbraucher darstellen. Sie ermöglichen eine bewusste und informierte Kaufentscheidung.

Vemondo-Sortiment wächst

Die veganen Burger Patties im "Chicken Style" und der vegane Fisch-Burger, der in ersten Regionen erhältlich ist, orientieren sich geschmacklich an ihren tierischen Namensgebern. Gleichzeitig bietet Lidl in Deutschland mit der klassischen Gemüsevariante sowie der Sorte Spicy Bean vegane Burger Patties im Eigenmarkensortiment an, die bewusst kein Pendant zu konventionellen tierischen Produkten darstellen. Sie zeichnen sich geschmacklich vielmehr durch ihre Gemüsebasis aus.

Mit dem stetigen Ausbau seines veganen Sortiments unterstreicht Lidl kontinuierlich seine Vorreiterrolle im preisgünstigen Plant-Based-Segment. Erst kürzlich erweiterte der Lebensmitteleinzelhändler beispielsweise die erfolgreiche "No"-Produktlinie um eine vegane Butter und einen veganen Joghurt (weitere Informationen unter diesem Link). Auch einen veganen Flammkuchen der Eigenmarke Vemondo finden die Kunden seit kurzer Zeit in den Lidl-Regalen.

"Mit unserem veganen Angebot wollen wir insbesondere auch Flexitarier ansprechen, die sich nachhaltiger ernähren und dennoch eine große Produktauswahl haben möchten. Daher suchen wir stets nach neuen Möglichkeiten, unser Angebot an pflanzlichen Produkten zu erweitern und machen diese für unsere Kunden ohne Preisnachteile zugänglich", betont Arne Wiest, Leiter Einkauf Food der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.

