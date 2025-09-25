Netmarble

DAS OPEN-WORLD-RPG VON NETMARBLE, THE SEVEN DEADLY SINS: ORIGIN, WIRD IM JANUAR 2026 WELTWEIT VERÖFFENTLICHT

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Neuer Gameplay-Trailer während State of Play enthüllt; Vorbestellungspaket für PlayStation® 5 jetzt erhältlich

Pressekonferenz der Tokyo Game Show enthüllt Zeitplan für geschlossene Beta

Netmarble, ein führender Entwickler und Publisher hochwertiger Spiele, hat bekannt gegeben, dass sein kommendes Open-World-Action-RPG „The Seven Deadly Sins: Origin" am 28. Januar 2026 weltweit für PlayStation® 5, Steam (PC) und Mobilgeräte veröffentlicht wird. Die Ankündigung erfolgte während des State of Play von Sony Interactive Entertainment, begleitet von der Premiere eines neuen Gameplay-Trailers.

Das kürzlich veröffentlichte Walkthrough-Video verdeutlichte die nahtlose Verbindung zwischen der Einzelspieler-Story und den Multiplayer-Koop-Funktionen des Spiels. Die Spieler erkunden den Kontinent Britannia und gehen dabei verschiedenen Aktivitäten wie Fischen, Kochen, Sammeln von Ressourcen und vielem mehr nach. Die Multiplayer-Funktionen ermöglichen es den Spielern, eine Gruppe von bis zu fünf Personen zu bilden, um Dungeons zu erkunden und verborgene Geheimnisse zu entdecken.

Gleichzeitig mit der Enthüllung ist im PlayStation® Store ein Vorbestellungspaket für PlayStation® 5 erhältlich, das Ingame-Gegenstände wie Ziehungsscheine, Materialien zur Heldenaufwertung und Materialien zur Waffenaufwertung enthält.

Presseveranstaltung der Tokyo Game Show 2025 enthüllt CBT-Zeitplan

Nach der Enthüllung im Rahmen des State of Play hielt The Seven Deadly Sins: Origin auch eine Pressekonferenz auf der Tokyo Game Show 2025 ab, auf der ein tieferer Einblick in die Entwicklung des Spiels und den bevorstehenden Closed Beta-Test gegeben wurde. Bei der Veranstaltung traten die Synchronsprecher der Hauptcharaktere „Tristan" und „Tioreh" sowie die wichtigsten Entwickler des Spiels live auf.

Die Teilnehmer wurden mit einer Live-Gameplay-Demonstration verwöhnt, bei der die offene Welt von Britannia und die wichtigsten Kampfmechaniken vorgestellt wurden. Darüber hinaus wurde ein spezielles Videointerview mit Nakaba Suzuki, dem Schöpfer von The Seven Deadly Sins, präsentiert, das Einblicke in die Multiversum-Erzählung des Spiels und dessen Verbindung zur Originalserie bietet.

Eine der wichtigsten Ankündigungen war der geschlossene Betatest (CBT), der vom 30. Oktober bis zum 5. November 2025 eine Woche lang auf PlayStation® 5 und PC laufen soll. Die Teilnehmer erhalten frühzeitigen Zugang zu den ersten Kapiteln, den Kampfsystemen und ausgewählten Regionen der offenen Welt des Spiels.

The Seven Deadly Sins: Origin basiert auf The Seven Deadly Sins, dem beliebten japanischen Manga und Anime, der weltweit 55 Millionen Exemplare verkauft hat. The Seven Deadly Sins: Origin bietet eine für das Spiel originelle Multiversum-Handlung und eine weitläufige offene Welt auf dem gesamten Kontinent Britannia, in der die Spieler Helden aus The Seven Deadly Sins und Four Knights of the Apocalypse sammeln können, um ihren Kampfstil anzupassen und ihr eigenes Abenteuer zu gestalten.

Nach der Präsentation auf bedeutenden internationalen Gaming-Veranstaltungen wie der gamescom 2025 Opening Night Live und der Tokyo Game Show 2025 wird The Seven Deadly Sins: Origin zunehmend als eines der am meisten erwarteten Rollenspiele des kommenden Jahres anerkannt.

Fans können sich für die Vorregistrierung auf Google Play, im App Store und auf der offiziellen Markenwebsite anmelden. Spieler können sich das Spiel auch auf PlayStation® 5 und Steam wünschen. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie The Seven Deadly Sins: Origin auf den offiziellen Kanälen YouTube, X und Discord .

Informationen zu Netmarble Corporation

Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.com.

