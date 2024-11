Statistisches Bundesamt

Meldesystem IDEV geht wieder online

Umfassende Sicherheitsüberprüfungen ergeben keine Hinweise auf ein Datenleck

WIESBADEN (ots)

Aus dem Meldesystem IDEV des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sind keine Daten von Unternehmen abgeflossen. Dies ist das Ergebnis der Untersuchungen durch Sicherheitsbehörden und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), die am 13. November 2024 direkt nach Hinweisen auf ein vermeintliches Datenleck eingeleitet worden sind. In umfassenden Stresstests sowie Datenflussanalysen durch das BSI wurden keine Hinweise auf Sicherheits- oder Datenlecks identifiziert. Das Meldesystem war demnach nicht von einem Hackerangriff betroffen und es sind auch keine Daten von meldenden Unternehmen oder anderen meldenden Stellen aggregiert abgegriffen worden.

Die Ergebnisse der Analyse deuten darauf hin, dass Nutzerdaten einzelner Unternehmen seitens der meldenden Unternehmen nach außen gelangt sind (z. B. durch eine erfolgreiche Phishing-Attacke) und Unberechtigte die Nutzerdaten beziehungsweise die Meldequittungen der angegriffenen Unternehmen missbräuchlich verwendet haben.

Unternehmen erhalten Informationen zur Wiederaufnahme ihrer Meldeaktivitäten

Als Vorsichtsmaßnahme hatte das Statistische Bundesamt sein IDEV-System unmittelbar nach den Hinweisen auf das vermeintliche Datenleck vom Netz genommen. Alle Zugangspasswörter wurden zurückgesetzt. Die an das IDEV-System des Statistischen Bundesamtes meldenden Unternehmen erhalten im Laufe der nächsten Tage ein Schreiben mit Informationen zur Wiederaufnahme ihrer Meldeaktivitäten. Ab dem 25. November 2024 ist das IDEV-System wieder für Datenmelder erreichbar.

Die Meldefristen und Mahnverfahren für Unternehmen hat das Statistische Bundesamt für die Dauer der Nichterreichbarkeit verlängert beziehungsweise ausgesetzt. Die betroffenen Unternehmen hatten dazu bereits entsprechende Schreiben erhalten.

Begleitende Maßnahmen der Statistischen Landesämter

Als ergänzende Vorsichtsmaßnahme hatten die Statistischen Ämter der Länder ebenfalls ihre IDEV-Systeme in der vergangenen Woche vorsorglich vom Netz genommen. Nach Abschluss der Untersuchungen sind die IDEV-Systeme der Statistischen Ämter der Länder spätestens ab dem 21. November 2024 wieder für Datenmelder erreichbar.

