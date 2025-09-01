Netmarble

NETMARBLES SEVEN KNIGHTS RE:BIRTH WIRD AM 18. SEPTEMBER AUF DEN MARKT KOMMEN

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Netmarble, ein führender Entwickler und Herausgeber von qualitativ hochwertigen Spielen, gab heute bekannt, dass sein brandneues Sammel-RPG Seven Knights Re:BIRTH, ein Remake-Projekt des beliebten Handyspiels Seven Knights, am 18. September (KST) seine große Markteinführung haben wird.

Das Veröffentlichungsdatum von Seven Knights Re:BIRTH wurde durch ein neu veröffentlichtes Entwickler-Video enthüllt, das auf dem offiziellen YouTube-Kanal angesehen werden kann. Mit den beliebten Spieleentwicklern Braxophone und IWinToLose Gaming können sich die Fans über die wichtigsten Inhalte und Funktionen des Spiels informieren.

Seven Knights ist das Flaggschiff-IP von Netmarble, das bereits mehr als 100 Millionen Mal heruntergeladen und von Fans auf der ganzen Welt mit großer Begeisterung aufgenommen wurde. Der Originaltitel, der im Oktober 2015 auf den Markt kam, wurde weltweit für seine dynamische Grafik, das strategische Gameplay und die Freude am Sammeln und Pflegen von über 500 einzigartigen Charakteren gelobt.

Dieses neue Sammel-RPG übernimmt Schlüsselelemente des ursprünglichen Handyspiels – darunter Handlung, Charaktere, Kampfsysteme und Kernmechanik – und verbessert gleichzeitig das gesamte Nutzererlebnis durch moderne Gameplay-Funktionen und die neuesten Gaming-Trends. Seven Knights Re:BIRTH wurde am 15. Mai 2025 offiziell in Korea veröffentlicht und feierte ein starkes Debüt: Bereits nach nur sieben Stunden erreichte das Spiel Platz eins der App-Store-Charts in der Kategorie „Top Free Games" (in Korea). Innerhalb von fünf Tagen nach der Veröffentlichung führte es sowohl bei Google Play als auch im App Store die Charts der umsatzstärksten Spiele in Korea an.

Die Vorregistrierung ist ab sofort über mehrere Plattformen möglich, darunter die offizielle Website der Marke, Google Play, der App Store und der Netmarble Launcher. Spieler, die sich vorab registrieren, erhalten exklusive Belohnungen, wie z. B. legendäre Helden, Heldenbeschwörungsgutscheine (x10), 2 Millionen Gold und Schlüsselbunde (x10). Bei einer Vorregistrierung über Google Play oder den App Store erhalten die Spieler außerdem ein Vanguard-Set und ein spezielles Paket mit dem 5-Sterne-Haustier „Croa", einen Fertigkeitsverstärkungsstein, Gold, Topas und „Superb Eggs".

Für weitere Informationen zu Seven Knights Re:BIRTH, besuchen Sie bitte die offizielle Website. Fans können auch über die offiziellen sozialen Kanäle auf Facebook und YouTube auf dem Laufenden bleiben.

Informationen zu Netmarble Corporation

Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.com.

