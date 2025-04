ADAC

ADAC baut Engagement im Radsport aus

Umfangreiche Kooperation mit A.S.O. Germany startet mit der ADAC Velotour beim Klassiker Eschborn-Frankfurt

Vielfältiges Programm bei weiteren Events

München (ots)

Der ADAC hat eine langfristige Partnerschaft mit dem Radsportveranstalter A.S.O. Germany in Deutschland abgeschlossen und wird in den kommenden Jahren drei Großveranstaltungen aktiv mitgestalten. Beim Radklassiker Eschborn-Frankfurt am 1. Mai 2025 wird der ADAC die Rennen der Hobbysportlerinnen und -sportler (über 10.000 Teilnehmer) unterstützen und Namenspatron der "ADAC Velotour". Außerdem wird der Mobilitätsclub künftig als Namenspartner der"ADAC Cyclassics" in Hamburg (17. August) fungieren - sowohl für die Elite- als auch die Breitensportrennen (über 11.000 Teilnehmer). Das Breitensportrennen im Rahmen der "Lidl Deutschland Tour" (20. bis 24. August 2025) heißt nun "ADAC Cycling Tour": Sie gastiert am Schlusstag der Lidl Deutschland Tour (24. August) in Magdeburg. Bei der gesamten Lidl Deutschland Tour ist der ADAC zudem Partner bei den Tageswertungen.

"Der ADAC sieht die steigende Bedeutung des Fahrrades für unsere Mobilität und engagiert sich zunehmend in diesem Bereich. Ab sofort wollen wir dieses Engagement noch sichtbarer machen und bei großen Radsportevents unsere Leistungen bei den vielen Fahrradfreunden direkt verankern", sagt Kay Langendorff, Leiter ADAC Sponsoring. Mit der Fahrrad-Pannenhilfe, Fahrrad-Servicestationen und Fahrsicherheitstrainings sowie den Angeboten der ADAC SE in den Bereichen Versicherungen, Leasing und Kauf wurde das Programm im Bereich Fahrrad in den letzten Jahren stark ausgebaut.

Insgesamt erwarten die Veranstalter bei den drei Radsportevents mehr als 25.000 aktive Teilnehmer und weit mehr als 1.000.000 Fans an den Strecken. Allen Fahrradfreunden wird der ADAC rund um die Rennen mit Rat und Tat und vielen Informationen zum Zweirad beratend zur Seite stehen. Bei allen Breitensportrennen dieser Kooperation leistet der ADAC Fahrrad-Pannenhilfe für Teilnehmerrinnen und Teilnehmer.

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell