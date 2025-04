ADAC

Gebrauchte E-Autos zum kleinen Preis

Überblick von Fahrzeugen bis 20.000 Euro

ADAC gibt Tipps beim Kauf elektrischer Gebrauchter

Ein Umstieg auf Elektroautos kommt für immer mehr Menschen in Frage. Wie beim Verbrenner stellt sich auch beim E-Autokauf oft die Frage, ob es immer ein Neuwagen sein muss. Der Gebrauchtwagenmarkt von Elektroautos wächst stetig, ein zentraler Grund ist die hohe Anzahl an Leasingrückläufern aus den Jahren 2020 bis 2023. In Kombination mit gesunkenen Neupreisen und einer noch zögerlichen Nachfrage im Gebrauchtsegment gibt es inzwischen attraktive Angebote für Autokäufer. Um einen Überblick über relevante Modelle zu geben, hat der ADAC gebrauchte Elektrofahrzeuge bis maximal 20.000 Euro zusammengestellt. Die zentrale Erkenntnis: Bereits für den Preis eines durchschnittlichen Gebrauchtwagens gibt es heute alltagstaugliche und teilweise sogar langstreckentaugliche Stromer.

Wer ein Elektroauto als Erstwagen sucht, der im Alltag universell einsetzbar ist und genügend Platz bietet, sollte nach Fahrzeugen mit einer Reichweite von etwa 300 Kilometern im Realbetrieb suchen. Um in angemessener Zeit wieder geladen werden zu können, sollte der E-Gebrauchte rund 100 kW Ladeleistung ermöglichen, damit er den Ansprüchen an einen Erstwagen genügt. Modelle wie beispielsweise das Tesla Model 3 oder der VW ID.3 erfüllen diese Anforderungen und sind zudem auch zahlreich als Gebrauchtwagen verfügbar. Größer ist die Modellauswahl bei den Fahrzeugen, die sich als Zweitwagen oder für Pendler besonders eignen. Diese haben je nach Modell häufig bereits eine realistische Reichweite von 150 bis 300 km, die Schnellladeleistung ist mit 40-70 kW jedoch oft nicht mehr ganz zeitgemäß und für längere Strecken daher nur bedingt geeignet. Solche E-Autos gibt es je nach Alter und Laufleistung bereits für weniger als 15.000 Euro. Ein Beispiel wäre der Renault Zoe, als eines der ersten Großserien-Elektroautos, aber auch andere frühe Elektroautos wie der BMW i3 fallen in diese Kategorie.

Grundsätzlich sollten Käufer von gebrauchten E-Autos die gleichen Tipps beachten wie beim Gebrauchtwagenkauf von Verbrenner-Fahrzeugen, also zum Beispiel Probefahren und Überprüfung auf Rost und Unfallschäden. Darüber hinaus ist ein Batteriecheck zur Ermittlung des aktuellen Gesundheitszustands (SoH) des Akkus sinnvoll, den auch der ADAC anbietet. Aktuelle ADAC Daten zeigen, dass viele Batterien deutlich langlebiger sind als oft befürchtet wurde. Wer auf Nummer sicher gehen will lässt das Fahrzeug im Rahmen einer Gebrauchtwagenuntersuchung beim ADAC begutachten.

Weitere Informationen zu den Fahrzeugen im Detail finden Sie unter adac.de

