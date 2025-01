Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)

Europäischer Wettbewerbskompass verspricht weniger Bürokratiefesseln

Berlin (ots)

Die EU stellt in ihrem Wettbewerbskompass ihre Wirtschaftsagenda für die nächsten fünf Jahre der Legislaturperiode vor. Wie vom bevh gefordert, soll dabei die Vereinfachung und Digitalisierung bürokratischer Pflichten für Unternehmen im Binnenmarkt eine wichtige Rolle spielen. Der Plan kommt zum richtigen Zeitpunkt, findet Alien Mulyk, Leiterin Public Affairs Europa & Internationales: Der Unmut der deutschen Unternehmen wächst, wie der gestrige SOS-Wirtschaftswarntag zeigte.

"Die nächste Bundesregierung muss die Warnsignale endlich hören und handeln. Dabei darf sie nicht vergessen: Die allermeisten Regeln für den Onlinehandel werden längst in Brüssel gemacht. Der aktuell vorgelegte Wettbewerbskompass bietet ausreichend Gelegenheit für Deutschland, sich dort wieder stärker für den digitalen Handel einzusetzen. Grund dazu gäbe es genug: Der E-Commerce ist eine der wenigen Branchen, die Wachstum bringen. Unsere Händler wären prädestiniert dafür, im gesamten Binnenmarkt zu verkaufen, denn sie sind nicht ortsgebunden. Doch die Realität sieht anders aus: Ausgerechnet in Europa werden immer mehr Markteintrittsbarrieren errichtet. Kleine und mittlere Unternehmen schaffen den Sprung in unsere Nachbarmärkte nicht mehr, weil sie die unterschiedlichen Bürokratieanforderungen nicht mehr erfüllen können. Deshalb fordern wir seit langem: Regeln müssen vereinfacht, vereinheitlicht und digitalisiert werden - in Deutschland wie in ganz Europa. Wenn wir weniger Bürokratie wollen, muss die Bundesregierung in Brüssel aufs Gaspedal drücken und dafür sorgen, dass der Kompass konsequent durchgesetzt wird."

