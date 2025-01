ZDF

"Schutzlos ausgeliefert" – "37°"-Reportage über obdachlose Frauen

Das klassische Bild von Obdachlosigkeit ist alt: verwahrlost, männlich. Dabei liegt der Anteil der Frauen bei knapp 30 Prozent. Sie sind gut darin, ihre Situation zu kaschieren und deshalb nicht leicht ausfindig zu machen. "37°" hat Leonie (27), Regina (59) und Jana (50) getroffen, die über ihre Erfahrungen zwischen Straße und Notunterkunft sprechen und, die die Hoffnung auf ein Zuhause noch nicht aufgegeben haben. Die Reportage "Schutzlos ausgeliefert" von Anne Kauth ist am Dienstag, 14. Januar 2025, 08.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.

"Allein als Frau auf der Straße, da hat man einfach nur Angst". Leonie (27) war mehrere Jahre obdachlos, ihre letzte Bleibe – ein Abrisshaus. Der Düsseldorfer Verein Housing First wurde auf die junge Frau aufmerksam und verschaffte ihr, trotz Alkohol- und Drogensucht, eine kleine Wohnung, in der sie sich physisch und psychisch erholen kann. Schafft Leonie es, einen Drogen- und Alkoholentzug zu machen? Nur dann kann ihr Traum in Erfüllung gehen, ihre zwei Kinder wieder bei sich zu haben.

Regina (59) hat in ihrer feuchten Wohnung gesundheitliche Probleme bekommen und entschied sich, einige Zeit im Zelt zu schlafen. Dann suchte sich die ehemalige Krankenschwester Hilfe bei der Kieler Stadtmission. Doch dort kann sie nur noch kurz bleiben. Nun erschwert der Stempel "wohnungslos" ihre Suche nach einem Zuhause.

Laut Statistik haben 70 bis 80 Prozent der Frauen auf der Straße Erfahrung mit Gewalt machen müssen. So auch Jana, die monatelang schutzlos an Bushaltestellen und am Kölner Hauptbahnhof geschlafen hat. Um ein bisschen sicherer zu sein, bekommt sie vom Verein Little Home eine kleine Hütte geschenkt – ein Unterschlupf von drei Quadratmetern. Für Wohnungslose oft der erste Schritt, sich zu stabilisieren.

Die Reportage wird mit Untertiteln, Audiodeskription und Deutscher Gebärdensprache angeboten.

