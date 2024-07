ZDF

"maybrit illner" im ersten Halbjahr 2024 mit 14,1 Prozent Marktanteil

Aktuelles Thema: "Wie schmutzig wird der US-Wahlkampf?"

Mit 14,1 Prozent Marktanteil im ersten Halbjahr 2024 geht der ZDF-Polittalk "maybrit illner" in die Sommerpause. Thema der letzte Sendung am Donnerstag, 25. Juli 2024, 22.15 Uhr, ist "Harris gegen Trump – wie schmutzig wird der US-Wahlkampf?". Darüber diskutieren Hubertus Heil (SPD) und Jens Spahn (CDU) – beide gerade zurück von ihren USA-Reisen – Constance Chucholowski, Politologin und Mitglied Democrats Abroad Germany, der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze von der Columbia Universität in New York und CNN-Auslandskorrespondent Frederik Pleitgen.

Die 23 Ausgaben von "maybrit illner" in den Monaten Januar bis Juli wurden durchschnittlich von 2,48 Millionen Zuschauern gesehen und erreichten im Schnitt einen Marktanteil von 14,1 Prozent. Damit gehört "maybrit illner" im ersten Halbjahr 2024 erneut zu den Polit-Talkshows mit dem höchsten Marktanteil im deutschen Fernsehen.

Zu den erfolgreichsten Sendungen zählen die Ausgaben vom 25. Januar 2024, "Wütende Mitte – vergisst die Ampel die Fleißigen?" mit 3,002 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 16,1 Prozent, die Ausgabe "Regieren unter Protest – was wird die Ampel noch durchsetzen?" vom 11. Januar 2024 mit 2,952 Millionen Zuschauern und 17 Prozent Marktanteil, sowie "Nato in der Krise – stark genug gegen Putin?" vom 11. Juli 2024 mit 2,874 Millionen Zuschauern und 18,1 Prozent Marktanteil.

Aber auch non-linear liefen die Sendungen mit großem Erfolg. Die Ausgabe vom 6. Juni 2024, "Habeck gegen Merz – Was braucht Deutschland jetzt?", sahen 2,614 Millionen Zuschauer. Hinzu kamen allein 1,00 Millionen Abrufe bei YouTube. Die Abrufvideos von "maybrit illner" erreichen im 1. Halbjahr 2024 insgesamt 4,09 Millionen Abrufe in der ZDFmediathek und 9,23 Millionen Abrufe auf YouTube.

Am Donnerstag, 5. September 2024, 22.15 Uhr, geht der ZDF-Polittalk wieder auf Sendung.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

