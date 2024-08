Stock Spirits Group

STOCK SPIRITS GROUP STELLT SEINE NEUE NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE UND SEINEN ERSTEN NACHHALTIGKEITSBERICHT FÜR 2023 VOR

Warsaw, Polen (ots/PRNewswire)

Die Stock Spirits Gruppe hat sich im Rahmen ihrer überarbeiteten Nachhaltigkeitsstrategie verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2) um 42% und um mindestens 20% Scope 3[1] bis 2030 zu reduzieren.

Die Strategie basiert auf den Säulen People, Planet, Processes. Um die Umsetzung der Strategie zu unterstützen, hat die Gruppe eine Reihe von zwischenzeitlichen, spezifischen und messbaren Verpflichtungen für jede der drei Säulen angekündigt.

Die Gruppe hat außerdem einen Nachhaltigkeitsbericht für 2023 veröffentlicht, in dem die Maßnahmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen, ein erneuertes Governance-Modell, Möglichkeiten zur Unterstützung lokaler Gemeinschaften und die Schaffung bestmöglicher Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter beschrieben werden.

Die neue Nachhaltigkeitsstrategie ist eine Reaktion auf die starke Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen Produkten und Praktiken in einer Zeit globaler Herausforderungen wie der Klimakrise, Wasserknappheit, gesellschaftlicher Veränderungen und Fragen der öffentlichen Gesundheit. Die Stock Spirits-Gruppe möchte in den Bereichen, die sie beeinflussen kann, einen positiven Wandel herbeiführen, und die neue Nachhaltigkeitsstrategie spiegelt diesen Wunsch wider - sie ist ein integraler Bestandteil der Ambitionen und der Geschäftsstrategie der Gruppe. Die Stock Spirits-Gruppe hat die Strategie People, Planet, Processes entwickelt, die sich an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung orientiert. Außerdem hat sie eine Verpflichtungserklärung mit der Initiative "Science Based Targets" (SBTi) unterzeichnet.

Erneuerte Nachhaltigkeitsstrategie

Die neue Nachhaltigkeitsstrategie stützt sich auf drei Säulen: Menschen, Planet, Prozess. Jede Säule hat ihre eigenen definierten Schwerpunktbereiche und messbaren Verpflichtungen für den Zeitraum 2025-2030[2].

• In der Säule PEOPLE konzentriert sich das Unternehmen auf Verpflichtungen in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit, verantwortungsvoller Alkoholkonsum sowie Gleichbehandlung und integrative Organisation.

• Im Rahmen der Säule PLANET hat die Gruppe ihre Verpflichtungen in den Bereichen Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Materialien und Verpackung, Wasser- und Energieverbrauch, verantwortungsvolle Landwirtschaft und Rohstoffbeschaffung festgelegt.

• In der Säule PROZESSE konzentriert sich die Stock Spirits Gruppe auf die Bereiche Transparentes Geschäftsverhalten und Cybersecurity und Datenschutz.

Nachhaltigkeitsbericht 2023

Zusätzlich zur Strategie People, Planet, Processes veröffentlicht die Stock Spirits Group ihren Nachhaltigkeitsbericht. Im Jahr 2023 machte die Gruppe bedeutende Fortschritte im Bereich der nachhaltigen Entwicklung und schloss wichtige Projekte wie den Bau einer hochmodernen Brennerei in Lublin, Polen, mit einer Investition von 50 Millionen Euro ab. Im September 2023 schloss das Unternehmen vier strategische Übernahmen ab: Clan Campbell Scotch Whisky und Dugas in Frankreich, Polmos Bielsko - Biala in Polen und Borco (jetzt Stock Spirits GmbH) in Deutschland. Diese Maßnahmen haben die Position der Gruppe in Europa gestärkt - sie steht nun an vierter Stelle in Bezug auf den wert- und mengenmäßigen Marktanteil im Jahr 2023[3] in Europa - und haben den Weg für die Förderung nachhaltiger Praktiken überall dort geebnet, wo sie präsent ist.

Das Engagement der Gruppe für Nachhaltigkeit wurde mit einer EcoVadis-Silbermedaille gewürdigt, womit sie weltweit zu den besten 9 % der Spirituosenbranche gehört. Die Gruppe strebt an, bis 2027 eine Platinmedaille zu erlangen.

In seinem Rückblick auf die neue Nachhaltigkeitsstrategie und den Nachhaltigkeitsbericht fasste Jean-Christophe Coutures, CEO der Stock Spirits Group , die Fortschritte der Gruppe zusammen: "Das Jahr 2023 steht für eine dynamische Transformation unseres Geschäfts und bedeutende Fortschritte bei unseren Nachhaltigkeitsbemühungen. Wir haben zahlreiche Projekte in Angriff genommen, die uns in die Lage versetzen werden, die in unserer überarbeiteten Nachhaltigkeitsstrategie 'People, Planet, Processes' dargelegten Verpflichtungen zu erfüllen. Eine unserer herausragenden Leistungen im Jahr 2023 war die Fertigstellung einer hochmodernen Destillerie in Lublin. Aufgrund ihrer Effizienz und der Art und Weise, wie wir die Qualität kontrollieren können, ist sie eine der modernsten in Europa.

Wir sind stolz darauf, die Verpflichtungserklärung der Initiative Science Based Targets unterzeichnet zu haben. Eines unserer Ziele ist es, bis 2030 die Treibhausgasemissionen in den Bereichen 1 und 2 um 42 % und in Bereich 3 um mindestens 20 % zu senken . Wir unterziehen uns auch regelmäßig externen Bewertungen durch EcoVadis. Unsere Bemühungen wurden 2023 mit einer Silbermedaille belohnt, und unser Ziel ist es, bis 2027 die Platinmedaille zu erlangen.

Unser Ziel ist es, bei ESG-Aktivitäten in Mitteleuropa führend zu sein und Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Faktor für unsere Wettbewerbsfähigkeit und Differenzierung in ganz Europa zu machen. Ich bin überzeugt, dass nur die Unternehmen, die

Wer sich nachhaltig und transparent entwickelt, kann eine langfristige Zukunft aufbauen und genießt das Vertrauen seiner Stakeholder.

Hier finden Sie Links zur Stock Spirits Gruppe Nachhaltigkeit Strategie und Nachhaltigkeitsbericht für 2023 .

Über die Stock Spirits Group besuchen Sie www.stockspirits.com

[1] Bis 2025 werden wir ein intensitätsbasiertes Scope-3-Reduktionsziel festlegen, das einer absoluten Reduktion der Scope-3-Emissionen um etwa 20 % entspricht1 . Die endgültigen Reduktionsziele werden 2025 zur SBTi-Validierung vorgelegt. 20% absolute Reduktion berücksichtigt nicht die Brennerei in Lublin, Polen und Übernahmen.

[2] Die angegebenen Jahre für die Erreichung der ESG-Ziele beziehen sich auf das Geschäftsjahr der Stock Spirits Gruppe, Oktober-September. Das Konzerngeschäftsjahr 2023 umfasst den Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023.

[3] IWSR insgesamt 2023, nur Spirituosen, Europa ohne Irland und Großbritannien.

