Netmarble

NETMARBLE STARTET GLOBALE CBT-REGISTRIERUNG FÜR DAS OPEN-WORLD-RPG „THE SEVEN DEADLY SINS: ORIGIN"

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Neuer Trailer im Rahmen der gamescom 2025 Opening Night Live vorgestellt

Netmarble, ein führender Entwickler und Herausgeber hochwertiger Spiele, hat offiziell die globale Registrierung für den Closed Beta Test (CBT) für sein kommendes Open-World-Action-RPG The Seven Deadly Sins: Origin eröffnet. Die Ankündigung erfolgte während der gamescom 2025 Opening Night Live, wo auch ein brandneuer Trailer vorgestellt wurde. Dieser kann auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Spiels angesehen werden.

Der neu veröffentlichte Trailer, der von Meliodas, dem Protagonisten von The Seven Deadly Sins, gesprochen wird, stellt die Welt des Spiels und die wichtigsten Features vor. Die Aufnahmen zeigen hochwertige visuelle Verbesserungen und den weitläufigen Open-World-Kontinent Britannia. Die Spieler können Unterwasserwelten frei erkunden, durch die Lüfte gleiten und einer Vielzahl von Aktivitäten wie Angeln, Puzzles und Luftabenteuern nachgehen. Der Trailer gewährt außerdem einen ersten Einblick in die intensiven Kämpfe und den einzigartigen Kampfstil des Spiels gegen mächtige Gegner wie Monster Albion und Gray Demons.

Der Trailer endet mit der Ankündigung der weltweiten CBT. Die Closed Beta-Version bietet Spielern weltweit die seltene Gelegenheit, das Spiel vor seiner offiziellen Veröffentlichung zu erleben. Spieler können sich auf der offiziellen Website der Marke unter Angabe ihrer E-Mail-Adresse und nach Ausfüllen eines kurzen Fragebogens bewerben. Die ausgewählten Teilnehmer und der genaue Zeitplan werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

The Seven Deadly Sins: Origin erscheint im Jahr 2025 und basiert auf The Seven Deadly Sins, dem beliebten japanischen Manga und Anime, der weltweit 55 Millionen Mal verkauft wurde. The Seven Deadly Sins: Origin wird eine für das Spiel originäre Multiversum-Handlung und eine weitläufige Open-World-Umgebung auf dem gesamten Kontinent Britannia bieten. Die Spieler können Helden von The Seven Deadly Sins und Four Knights of the Apocalypse sammeln, um ihren Kampfstil anzupassen und ihr eigenes Abenteuer zu gestalten.

Das Spiel hat durch mehrere Präsentationen auf bedeutenden internationalen Gaming-Veranstaltungen weiter an Dynamik gewonnen. Nach den Trailer-Enthüllungen beim Summer Game Fest und der Future Games Show im Juni stand The Seven Deadly Sins: Origin bei der gamescom 2025 Opening Night Live erneut im Rampenlicht. Es wird auch auf der Tokyo Game Show im September vorgestellt werden, was seinen Status als eines der am meisten erwarteten RPGs des Jahres festigen wird.

The Seven Deadly Sins: Origin wird weltweit gleichzeitig auf PlayStation 5 (konsolenexklusiv) und Steam für PC und Mobilgeräte erscheinen und zwölf Sprachen unterstützen. Fans können die offizielle Brand-Website des Spiels besuchen, um mehr über The Seven Deadly Sins: Origin zu erfahren, unter anderem über die Charaktere, das Universum und die zukünftige Roadmap des Spiels, sowie sich per E-Mail für die weltweite Vorregistrierung anmelden.

Folgen Sie The Seven Deadly Sins: Origin auf den offiziellen Kanälen YouTube, X und Discord für die neuesten Updates. Weitere Informationen und Termine für zusätzliche Gaming-Events werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben, bevor das Spiel offiziell veröffentlicht wird.

©Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments Project,MBS. Alle Rechte vorbehalten.

©Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement Production Committee, TX

©Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse Production Committee.

©2025 Sony Interactive Entertainment LLC. „PlayStation Family Mark", „PlayStation", „PS5 logo", „PS5", „PlayStation Shapes Logo" und „Play Has No Limits" sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Interactive Entertainment Inc.

©Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen zu Netmarble Corporation

Die im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2749593/image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/netmarble-startet-globale-cbt-registrierung-fur-das-open-world-rpg-the-seven-deadly-sins-origin-302529555.html

Original-Content von: Netmarble, übermittelt durch news aktuell