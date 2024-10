Ericsson GmbH

Ericssons Imagine Live Innovation Days in Aachen: 5G für Endkunden im Fokus

Düsseldorf (ots)

Imagine Live Innovation Days legen den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung und Leistungssteigerung von 5G-Netzen und geben Ausblick auf den Weg hin zu 6G

Drei Themenbereiche "Make it Memorable", "Network Innovation" und "Network Evolution" zeigen in Live-Demos und Vorträgen die Leistungsfähigkeit der neusten Mobilfunktechnik

Am 5. und 6. November 2024 lädt Ericsson in Aachen zum dreizehnten Mal zu den Imagine Live Innovation Days ein. Auf der Hausmesse des Ericsson Eurolabs können sich geladene Kunden und Medienvertreter einmal jährlich untereinander und mit den Expert:innen von Ericsson austauschen und die neuesten Trends, Technologien und Forschungsansätze im Mobilfunkmarkt diskutieren.

"Die Imagine Live Innovation Days bringen auch dieses Jahr wieder unsere zahlreichen Kunden und Partner mit unseren Expert:innen und Forschenden zusammen", sagt Daniel Leimbach, Head of Customer Unit Western Europe und Vorsitzender der Geschäftsführung der Ericsson GmbH. "Vor Ort im Eurolab bei Aachen bieten wir wieder spannende Einblicke und Diskussionen rund um die letzten Entwicklungen der aktuellen und kommenden Mobilfunkgenerationen und wie Kunden diese zur Leistungssteigerung ihrer Netze einsetzen können. Live-Demos und Produktpräsentationen rund um 5G, Open RAN und Co. zeigen außerdem, wie unsere Kunden bestimmte Herausforderungen gelöst haben, um ihre Netze noch leistungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Neu wird sein, dass wir neben innovativer Technik auch die Perspektive des Endkunden in den Fokus stellen werden. Insbesondere die Großveranstaltungen, die im Sommer 2024 stattgefunden haben, legten die Latte für Mobilfunknetze noch ein Stück höher."

In drei Themenbereichen können sich Besucher:innen unter verschiedenen Aspekten anhand von Demos und Vorträgen über das Lösungsportfolio von Ericsson informieren:

"Make it Memorable" zeigt, wie 5G-Netze ein neues Fanerlebnis auf großen Sport- und Unterhaltungsevents ermöglichen. Dazu gehören zum Beispiel 5G Standalone für höhere Uplink-Geschwindigkeiten mittels Carrier Link Aggregation, Massive MIMO, Lösungen für bessere Netzabdeckung an den Veranstaltungsorten sowie der optimale Einsatz von TDD- und FDD-Duplexverfahren. Fans profitieren dadurch vor Ort von einem besseren Live-Erlebnis durch unterbrechungsfreies Live-Streaming, Gaming-Angebote oder zusätzliche Medien-Angebote. Veranstaltern und Netzbetreibern eröffnet das auch neue Möglichkeiten zur Monetarisierung der Events durch Extra-Services.

Im Bereich "Network Innovation" stehen Themen wie Technologieoffenheit, Ericssons energieeffiziente Cloud-Lösungen, intelligente und automatisierte RAN-Netze im Mittelpunkt. Auch zu GitOps-basiertem Lifecycle-Management für Telekommunikationsknoten oder neuen Sicherheitslösungen wie Silent Network Authentication erfahren Besucher:innen mehr. Ericsson zeigt zudem neue 5G-Hardware, zum Beispiel das energiesparende Ericsson AIR 3255 Massive MIMO Radio, die Triple-Band-Antenne Massive MIMO FDD AIR 3284 sowie das Ericsson Radio 4823 und das OpenRAN-kompatible Ericsson RAN Compute Portfolio.

"Network Evolution" fokussiert auf Lösungen für leistungsfähige, energiesparende sowie einsatzkritische Netze. Das umfasst beispielsweise Packet-Core-Lösungen auf kompakter Ericsson Cloud-Infrastruktur, performante und nachhaltige Antennen sowie MIMO- und Multiband-Funkeinheiten und sichere 5G-Netze für Verteidigung und Militär inklusive speziell gehärteter Geräte für schwierige Einsatzumgebungen. Hier informiert Ericsson auch über seine Vision für künftige 6G-Netzarchitekturen und -technologien. Dazu gehören die technischen Möglichkeiten des Zentimeterwellen-Spektrums für 6G-Netze, die Migration von 5G zu 6G sowie Information zu europäischen und nationalen 6G-Forschungsprojekten.

Presseprogramm am 5. November

Medienvertreter:innen können sich am ersten Veranstaltungstag über die aktuellen Trends und Themen informieren. Für zusätzliche Interviews und Hintergrundgespräche stehen Daniel Leimbach, Westeuropachef von Ericsson, Jan-Peter Meyer-Kahlen, Leiter des Eurolab Aachen, und Gabriele Mohsler, Vice President Patent Development bei Ericsson, zur Verfügung. Bei Interesse an einem Interview wenden Sie sich bitte direkt an die Ericsson Pressestelle.

