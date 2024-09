Neue Osnabrücker Zeitung

Spahn zu K-Frage: "Merz und Söder wären beide gute Kandidaten"

CDU-Präside sieht Merz in Favoritenrolle, wichtig sei Geschlossenheit - Gemeinsamer Vorschlag "bald nach Brandenburg-Wahl" erwartet

Osnabrück (ots)

In der Frage der Kanzlerkandidatur der Union ist für CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn Geschlossenheit wichtiger als die Person. "Markus Söder und Friedrich Merz sind beide erfolgreiche Parteivorsitzende, beide wären gute Kandidaten. Das ist eine gute Ausgangslage", sagte Spahn im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Auf die Frage, wer von beiden ihm selbst lieber wäre, antwortete Spahn: "Mir ist am wichtigsten, dass wir geschlossen in die nächste Wahl gehen."

Merz sei als CDU-Vorsitzender allerdings "auch laut Markus Söder in der Favoritenrolle", so Spahn weiter. Er rechne "bald nach der Brandenburg-Wahl mit einem gemeinsamen Vorschlag" von Merz und Söder. Die Wahl in Brandenburg findet am 22. September statt.

