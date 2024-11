Netmarble

GEKRÖNT ALS „BEST STORY" IN GOOGLE PLAY BEST OF 2024, SOLO LEVELING: ARISE LÄDT SPIELER EIN, SICH FÜR DAS LANG ERWARTETE „RAID AUF DER INSEL JEJU"-UPDATE IM VORAUS ANZUMELDEN

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Netmarble, ein führender Entwickler und Herausgeber von hochwertigen Handyspielen, hat angekündigt, dass sein Action-RPG Solo Leveling: ARISE im Rahmen des Google Play Best of 2024 in 13 Märkten weltweit, darunter Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Mexiko, mit der „Best Story" ausgezeichnet wurde.

Mit den Best of 2024 Awards von Google Play werden die bemerkenswertesten Apps und Spiele des Jahres in verschiedenen Kategorien wie „Best Multiplayer", „Best Pick Up & Play", „Best Indies" und mehr ausgezeichnet. Solo Leveling: ARISE ist der Gewinner in der Kategorie „Best Story" und wurde für seine fesselnde Erzählung und die mitreißende Geschichte, die Fans auf der ganzen Welt begeistert, ausgezeichnet.

Vorabregistrierung für das kommende „Raid auf der Insel Jeju"-Update

Spieler von Solo Leveling: ARISE können sich jetzt für das mit Spannung erwartete „Raid auf der Insel Jeju"-Update über die offizielle Website vorregistrieren.

Das neue Update, das im Dezember erscheinen soll, wird die neue Geschichte des „Raid auf der Insel Jeju" einführen, einen der kultigsten Handlungsstränge des ursprünglichen Webtoons. Im Rahmen des Dezember-Updates werden die Spieler auch auf den mächtigen neuen Boss treffen.

Alle vorregistrierten Spieler erhalten 10 Benutzerdefiniertes Ziehungsticket, und weitere Belohnungen werden je nach der Gesamtzahl der vorregistrierten Spieler freigeschaltet. Zu den weiteren Belohnungen gehören wertvolle Gegenstände im Spiel, wie die SSR-Jin-Woo Sung-Waffen-Auswahltruhe und ein Kostüm zum Gedenken an Sung Jin-woo.

Solo Leveling: ARISE ist eine Action-Spiel-Adaption des erfolgreichen Webtoons Solo Leveling. In der Rolle von Jinwoo können die Spieler seine Reise durch die geliebte Webtoon-Geschichte hautnah miterleben, aufsteigen, dynamische Kämpfe bestreiten und durch die Auswahl verschiedener Kombinationen von Fähigkeiten und Waffen ihren eigenen Kampfstil entwickeln. Die Spieler können sich nicht nur mit Jägern aus dem Webtoon zusammentun, sondern auch ihre eigene „Army of Shadows" mit dem ikonischen Satz „Arise" beschwören.

Für weitere Details und aktuelle Informationen zu Solo Leveling: ARISE, besuchen Sie bitte die offizielle Website, X, Facebook, Instagram, Discord, den offiziellen YouTube-Kanal und Steam.

Informationen zur Netmarble Corporation

Die Netmarble Corporation wurde im Jahr 2000 in Korea gegründet und ist ein führender Entwickler und Herausgeber von Handyspielen, die weltweit hohe Umsätze erzielen. Durch leistungsstarke Franchises und Kooperationen mit renommierten IP-Inhabern strebt Netmarble danach, das Spielerlebnis zu verbessern und das Publikum auf der ganzen Welt zu unterhalten. Als Muttergesellschaft von Kabam und SpinX Games und Hauptaktionär von Jam City und HYBE (ehemals Big Hit Entertainment) umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble auch Solo Leveling: ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds and The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.com.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gekront-als-best-story-in-google-play-best-of-2024-solo-leveling-arise-ladt-spieler-ein-sich-fur-das-lang-erwartete-raid-auf-der-insel-jeju-update-im-voraus-anzumelden-302308332.html

Original-Content von: Netmarble, übermittelt durch news aktuell