Bastian Schweinsteiger weiterhin Fußball-Experte in der ARD

Die ARD setzt die Zusammenarbeit mit Bastian Schweinsteiger bis 2027 fort. Der ehemalige Nationalspieler und Fußball-Weltmeister von 2014 bleibt damit für die nächsten Jahre Experte für Fußball-Live-Übertragungen im Ersten und in der ARD Mediathek. "Ich freue mich, dass wir die Zusammenarbeit fortsetzen, und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen", so Bastian Schweinsteiger.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Bastian ist nicht nur ein unterhaltsamer Gesprächspartner, sondern auch ein großartiger Analytiker des Spielgeschehens. Aufgrund seiner Erfahrung hat er stets einen besonderen Blick auf Vieles und spricht auch schwierige Themen offen und kritisch an. Er ist eine große Bereicherung für unsere Fußball-Live-Übertragungen, und deshalb freuen wir uns sehr, dass er uns bis 2027 weiterhin als Experte begleiten wird."

Erst gestern Abend war Bastian Schweinsteiger noch in der ARD zu sehen: 5,08 Millionen Zuschauer verfolgten seinen Auftritt an der Seite von Moderator Alexander Bommes beim DFB-Pokal-Livespiel VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund im Ersten (Marktanteil: 24,2 Prozent). Auch die Zusammenfassungen der übrigen Spiele des Tages sahen noch 2,20 Millionen Zuschauer (25,2 Prozent). Das nächste Mal wird Bastian Schweinsteiger bei der Übertragung des DFB-Pokal-Achtelfinales Anfang Dezember für die ARD im Einsatz sein.

Die Auslosung für das Achtelfinale überträgt die ARD im Ersten und in der ARD Mediathek am kommenden Sonntag, 3. November, ab 19:15 Uhr live aus dem Fußball-Museum in Dortmund. Stephanie Müller-Spirra moderiert die Sendung, als Ziehungsleiter ist Rudi Völler vor Ort, EM-Saxophonist André Schnura zieht die Lose.

