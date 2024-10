ARD Das Erste

Bewegende Filme für die besinnliche Zeit | Fiktionale Neuproduktionen im ARD-Weihnachtsprogramm 2024

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

München (ots)

"BACH - Ein Weihnachtswunder" (ARD Degeto Film/MDR/BR/ORF)

am Mittwoch, 18. Dezember 2024, um 20:15 Uhr im Ersten

ab Freitag, 13. Dezember 2024, in der ARD Mediathek

Der historische Event-Familienfilm erzählt von der Entstehung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in den Tagen vor Heiligabend 1734. Drehbuchautor Christian Schnalke richtet den Fokus auf den nahbaren Bach, der inbrünstig davon überzeugt ist, den Gläubigen die Geschichte von der Geburt Jesu mit Musik eindrücklicher näherbringen zu können, als es das Wort jemals vermochte. Der Name Bach steht hier nicht nur für den genialen Patriarchen, sondern auch für dessen musische Familie. Neben Devid Striesow in der Rolle des Leipziger Kantors spielt Verena Altenberger die gefragte Sängerin und Ehefrau Anna Magdalena Bach. Eine besondere Würdigung findet Bachs talentierter, erwachsener Sohn Emanuel - besetzt mit Striesows Sohn Ludwig Simon -, der später an die Bekanntheit des Vaters heranreichte.

"Alle Jahre wieder" (ARD Degeto Film)

am Freitag, 6. Dezember 2024, 20:15 Uhr im Ersten

ab Mittwoch, 4. Dezember online first in der ARD Mediathek

Alle Jahre wieder - das klingt nach wenig aufregender Weihnachtsroutine. Dass auch in der Wiederholung ein romantischer Chaosfaktor liegen kann, erleben vier Menschen im Fernbus: Charly Hübner als Fahrer sowie Sinje Irslinger, Klaus Steinbacher und Maria Simon als Passagiere finden bei den alljährlichen Fahrten zu ihren wahren Wünschen, die ihre bisherigen Fahrpläne über den Haufen werfen. Unterhaltsam spielt Drehbuchautor und Comedian Tommy Wosch in dem ungewöhnlichen Roadmovie mit Beziehungskonzepten. Felix Herzogenrath führte Regie bei der turbulenten Komödie, die unter anderem mit Lisa Kreuzer, Elena Uhlig und Philipp Moog prominent besetzt ist.

"Die schönste Bescherung" (ARD Degeto Film)

am Freitag, 13. Dezember 2024, 20:15 Uhr im Ersten

ab Mittwoch, 11. Dezember online first in der ARD Mediathek

Weihnachten ist das Fest der kleinen und großen Überraschungen! Ein unerwarteter Neuzugang verzaubert eine Familie, die ein Wunder gut gebrauchen kann. Anna Unterberger und Reza Brojerdi stehen als frisch getrenntes Paar im Zentrum. Als Schwiegereltern versuchen auch die vielfach ausgezeichneten Ramin Yazdani und Jutta Speidel, die Liebe der Eheleute zu retten. Unterhaltsam zeigt Regisseurin Karin Heberlein, dass sich im Leben nicht immer alles planen lässt und dass man - trotz der emotionalen Achterbahnfahrten des Alltags - seine Liebsten nicht aus den Augen verlieren sollte. Schauplatz des modernen Weihnachtsfilms ist die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt. Den berühmten Weihnachtsmarkt setzte Yunus Roy Imer, Kameramann des Oscar-Kandidaten "Systemsprenger", bildstark in Szene.

"Engel mit beschränkter Haftung" (BR/ORF)

am Mittwoch, 4. Dezember 2024 um 20:15 Uhr im Ersten

bis zum 3. Januar 2025 in der ARD Mediathek

Oskar (Harald Krassnitzer) ist Schutzengel - seit über 30 Jahren - und hat mit Mira (Maresi Riegner) erstmals einen Lehrengel an seiner Seite. Gemeinsam sollen sie einen Kleinkriminellen beschützen, mit dem Mira aber noch eine Rechnung offen hat. "Engel mit beschränkter Haftung" ist ein vorweihnachtlicher Film ohne die typischen, erwartbaren Weihnachtsfilmattribute, ein Film, in dem 'Engel' nur ein Job ist wie jeder andere auch, und man darauf hofft, irgendwann in Pension gehen zu können.

"Blind Date unterm Weihnachtsbaum" (BR-Lizenzkauf)

ab Freitag, 6. Dezember 2024 online first in der ARD Mediathek

am Samstag, 7. Dezember 2024, um 23:30 Uhr im Bayerischen Fernsehen

"Blind date unterm Weihnachtsbaum" ist eine romantische Komödie vor dem Hintergrund des weihnachtlich herausgeputzten Paris: Chloé (Helene De Fougerolles) und Harold (Lannick Gautry) arbeiten gemeinsam in einer traditionsreichen Chocolaterie - und können sich nicht ausstehen. Ihr Konflikt verschärft sich noch, als die Firma ausgerechnet zu Weihnachten in die roten Zahlen rutscht. Beide ahnen nicht, dass ihre Kinder, Harolds Tochter Line und Chloés Sohn Jules, sie über ein Dating-Portal miteinander verkuppeln wollen.

"Tatort: Stille Nacht" (ARD Degeto Film/Radio Bremen)

am Sonntag, 8. Dezember 2024, 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek

Weihnachten in Bremen: Die Ermittlerinnen Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer) und Linda Selb (Luise Wolfram) haben Feiertagsdienst. Das passt ihnen gut. Denn beide freuen sich, nicht mit ihren Familien feiern zu müssen. Doch dann werden sie zu einem Tatort gerufen. Der "Stille Nacht" ist ein klassischer "Whodunit" mit weihnachtlichem Herz: Vergebung und Schuld in einer Bremer Schneekugel.

"Ronja Räubertochter" (ARD Degeto Film/NDR)

am Mittwoch, 25. Dezember 2024, ab 20:15 Uhr Folge 1-3 und

am Donnerstag, 26. Dezember 2024, ab 17:45 Uhr Folge 4-6 im Ersten

ab Freitag, 20. Dezember 2024, in der ARD Mediathek

Die Neuverfilmung von Astrid Lindgrens zeitlosen Kinder- und Jugendbuchbestseller taucht in die Abenteuerwelt von "Ronja Räubertochter" ein. Regisseurin Lisa James Larsson entfaltet in den sechs Episoden der ersten Staffel eine Erzählung von Freundschaft und Mut. Bildgewaltig erschafft Kamerafrau Frida Wendel das mittelalterlich anmutende Fantasy-Setting mit opulenten Naturaufnahmen, raubeinigen Räuberbanden und Fabelwesen. Natürlich gibt es ein Wiedersehen mit unheimlichen Graugnomen, furchteinflößenden Wilddruden und lustigen Rumpelwichten! Als Die starke und selbstständige Titelheldin wird von der Nachwuchsdarstellerin Kerstin Linden verkörpert, die beim Casting aus über viertausend Bewerberinnen ausgewählt wurde. An ihrer Seite spielt Jack Bergenholtz Henriksson ihren Freund und Gefährten Birk Borkason. Das aktuelle Epos ist die erste Spielfilm-Serienverfilmung des 1981 erschienenen Kinder- und Jugendbuchs.

Der Trailer in der ARD Mediathek

"Das Märchen von der silbernen Brücke" (RBB)

Neue Märchenverfilmung zu Weihnachten für die ARD-Reihe "Sechs auf einen Streich"

am 25. Dezember 2024, 14:45 Uhr im Ersten

ab 18. Dezember in der ARD Mediathek und als Hörfassung in der ARD Audiothek

Was wäre unsere Welt ohne Märchen? Genau dieses Szenario droht in "Das Märchen von der silbernen Brücke", in dem Detlev Buck in die Rolle des Teufels und Christina Große in die Rolle der Hexe geschlüpft sind. Ein Film, der in der Weihnachtszeit dazu ermuntern soll, an die Kraft der Märchen zu glauben.

Zu dem fiktionalen Weihnachtsprogramm der ARD finden akkreditierte Journalisten im Presseservice des Ersten ein ausführliches Dossier. Zu den meisten Filmen gibt es dort auch ein verlinktes Presseheft/Pressedossier sowie die Möglichkeit der Sichtung im Vorführraum.

Fotos über www.ardfoto.de oder www.br-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell