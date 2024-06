BILD

Sandy Meyer-Wölden und Ikke Hüftgold treten beim BILD BRAUHAUS BATTLE am 6. Juni um 20 Uhr an

Acht Promis messen sich in verschiedenen Kneipenspielen

Moderation von twenty4tim und Céline Behringer

Berlin (ots)

Die Teilnehmer für das große BILD BRAUHAUS BATTLE powered by Erdinger stehen fest: Am Donnerstag, 6. Juni 2024, ab 20:00 Uhr treten acht Prominente in Zweier-Teams in verschiedenen Kneipenspielen gegeneinander an. Vier weitere Promis am Stammtisch kommentieren das Wirtshaus-Turnier. Die Liveübertragung des BILD BRAUHAUS BATTLE aus Wuppertal ist bei BILD.de für alle Abonnenten von BILDplus mit Eventpass verfügbar.

Zu den Kandidaten gehört das "Team Pocher" mit Komiker-Legende Oliver Pocher und seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Ihr großer Vorteil ist ihre Teamstärke, schließlich kennen sich die beiden schon seit 15 Jahren und haben durch ihre Kinder und ihren gemeinsamen Podcast viel miteinander zu tun. Seine Chancen für den Wettkampf sieht Pocher gelassen: "Nach meiner erneuten Nichtnominierung für den DFB-Kader muss auch ich schauen, wo ich sportlich bleibe. Die verschiedenen Disziplinen haben ja alle ihren Reiz. Ob man jetzt Deckel oder Diskus wirft - Hauptsache weiter als die anderen."

Zu ihren Gegnern gehört das "Team Tornado", bestehend aus Reality-Superstar Calvin Kleinen und Influencer Ron Bielecki. Das "Team Reality" aus Diogo Sangre und Max Bornmann bringt Showerfahrung aus mehreren Reality-Formaten mit.

Für ordentlich Stimmung sorgt "Team Malle" mit Partyschlagersänger Ikke Hüftgold und TV-Auswanderin Danni Büchner. Mit Party-Klassikern wie "Ich schwanke noch" heizt Ikke seit Jahren ordentlich dem Ballermann ein.

Vom Stammtisch aus beobachten und kommentieren die Reality-Stars Antonia Hemmer, Fabio Knez und Matthias Mangiapane sowie Model und Schauspielerin Giulia Siegel das Battle.

Moderiert wird der Kneipen-Wettkampf von BILD-VIP-Reporterin Céline Behringer zusammen mit dem Influencer und Sänger twenty4tim. Live begleitet wird die Show von BILD-Sportreporter Cornelius Küpper. Bereits ab 19:15 Uhr stimmt Youtuber Aaron Troschke die Zuschauer in einer frei streambaren Pre-Show auf BILD.de auf die Brauhaus-Games ein.

BILD BRAUHAUS BATTLE entsteht in Zusammenarbeit mit der Kreativ- und Vermarktungsagentur Banijay Media und der Produktionsfirma EndemolShine Germany (u.a. Wer wird Millionär?, The Masked Singer, Promi Big Brother) mit Rainer Laux Productions.

