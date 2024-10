ARD Das Erste

Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach gehört heute für uns zur Advents- und Weihnachtszeit wie Tannenbaum oder Christstollen. Der historische Event-Familienfilm "BACH - Ein Weihnachtswunder" versetzt die Zuschauer zurück in die Tage vor der Uraufführung an Heiligabend 1734 in Leipzig.

Die ARD zeigt "BACH - Ein Weihnachtswunder", eine Koproduktion von ARD Degeto, MDR, BR und ORF, am Mittwoch, 18. Dezember 2024, um 20:15 Uhr im Ersten und bereits ab 13. Dezember in der ARD Mediathek.

Der Name Bach steht in der Verfilmung von Florian Baxmeyer nicht nur für den genialischen Patriarchen, sondern auch für dessen musische Familie. Neben Devid Striesow in der Rolle des Leipziger Kantors spielt Verena Altenberger die gefragte Sängerin und Ehefrau Anna Magdalena Bach. Eine besondere Würdigung findet auch Bachs talentierter, erwachsener Sohn Emanuel - besetzt mit Striesows Sohn Ludwig Simon -, der in seiner Zeit einer der gefeiertsten Komponisten war. Da über die Entstehung von Bachs Kompositionen und auch des Weihnachtsoratoriums nur wenig überliefert ist, füllt Drehbuchautor Christian Schnalke historische Leerstellen mit seiner fiktionalen Annäherung an die Bedeutung der Familie für Bachs Leben und Werk.

Der Thomanerchor Leipzig unter der Leitung des Thomaskantors Andreas Reize sowie der Thomasorganist Johannes Lang konnten für den Film gewonnen werden. Instrumental werden sie von der Cembalistin Elina Albach und ihrem Ensemble "Continuum" begleitet. Die Fachberatung liegt in der Hand des Musikwissenschaftlers Bernhard Schrammek. Die Komponistin und ausgebildete Violinistin Martina Eisenreich gestaltete die Filmmusik.

In weiteren Rollen spielen Dominic Marcus Singer (Friedemann Bach), German von Beug (Gottfried Bach) und Lotta Herzog (Elisabeth Bach), Thorsten Merten (Stadtrat Christian Stieglitz), Christina Große (Erdmuthe Stieglitz), Victor Tahal (Christian Henrici), Daniel Christensen (Matthias Gesner), Dominik Weber (Hofkapellmeister Hasse), Luise Aschenbrenner (Sybilla Bose), Felix Hellmann (Carl Gotthelf Gerlach), Christoph Luser (Superintendent) u. v. m.

Wir möchten Ihnen den Film gerne vorstellen und laden Sie herzlich zu telefonischen/digitalen Interviews ein:

am Montag, 4. November 2024 mit Verena Altenberger und

am Mittwoch, 6. November 2024 mit Devid Striesow und Ludwig Simon.

Interviews mit dem weiteren Cast oder den Kreativen terminieren wir gerne individuell.

"BACH - Ein Weihnachtswunder" ist eine Produktion der EIKON Media GmbH in Koproduktion mit EPO Film, der ARD Degeto, MDR, BR und ORF. Die Federführung liegt bei der ARD Degeto, Redaktion Claudia Luzius und Christoph Pellander. Für den MDR zeichnet Sven Döbler, für den BR Amke Ferlemann und für den ORF Klaus Lintschinger redaktionell verantwortlich. Das Drehbuch schrieb Christian Schnalke. Regie führt Florian Baxmeyer. Die Bildgestaltung liegt bei Sten Mende. Gefördert wurde die Produktion von der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM), der FISAplus und dem Fernsehfonds Austria. Gedreht wurde von Januar bis März 2024 in Weimar, Buttstädt, Merseburg sowie Greillenstein und Horn in Österreich.

